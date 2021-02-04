【日盛投顧】守穩月線則偏多整理

◆盤勢分析

1. 週四台股開低走低後拉高震盪，最高點 15,801 點未再創反彈高，最低點 15,606 點失守 10 日線 (15,653 點) 與月線 (15,680 點) 但守穩 5 日線 (15,557 點)、季線(14,663 點)、半年線(13,710 點) 及年線 (12,455 點)，終場指數下跌 65.10 點，跌幅 0.41%，收在 15,706.22 點，成交金額為 2,553.96 億元，小於 5 日均量(3,000 億元) 及 20 日均量(3,540 億元)。三大法人合計賣超 112.73 億元：外資賣超 116.97 億元、投信買超 3.71 億元、自營商買超 0.53 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)、均線：支撐為 15，400 點至 15,500 點，壓力為 15,900 點至 16,000 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (55) 在 50 附近，短線整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.47%，收在 182.83 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 177 點附近，壓力為 185 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (43) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意第四季財報優、1 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、被動元件、高殖利率、生技 / 防疫、運動風為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、4968 立積、2379 瑞昱、3141 晶宏、6679 鈺太、6202 盛群等。IC 封測價格第四季起調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、2449 京元電向前衝。

2. 被動元件：供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、2375 凱美、2428 興勤、6127 九豪等將可受惠。

3. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 3044 健鼎、2404 漢唐、2382 廣達、2377 微星等。

4. 生技 / 防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 1762 中化生、1789 神隆、新藥 1752 南光、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、醫材 4107 邦特、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY 等。新冠肺炎疫情不止，6504 南六、4142 國光生、1732 毛寶、6582 申豐等為相關題材個股。

5. 運動風：運動風相關族群焦點股如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。

6. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、機構件 5243 乙盛 - KY、面板 3481 群創、PCB4958 臻鼎 - KY、車用光達 3105 穩懋、連接線束 3665 貿聯 - KY、齒輪件 1536 和大、端子 6279 胡連整流二極體 8255 朋程、汽車相關檢測 2360 致茂、3289 宜特、充電椿 2308 台達電、4938 和碩、影像感測器 6271 同欣電、金屬機構件 / 外殼 2354 鴻準、2474 可成等長線將相對受惠。