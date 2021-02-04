〈華碩結盟振樺電〉華碩Q1不淡 持續尋找AIoT合作對象

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 表示，目前筆電需求依舊強勁，終端零售通路商庫存水位還是偏低，加上去年第四季遞延訂單出貨，首季營運淡季不淡，至於 AIoT 佈局，華碩表示，將持續尋找對外合作的機會。

華碩指出，目前無論是教育、電競、商用筆電需求都不錯，去年第四季因為缺料無法出貨的訂單，也遞延到上半年陸續出貨，需求強勁下，可望反應零組件成本上漲的狀況。

華碩進一步表示，目前整體關鍵零組件供應還是緊俏，不過筆電供給缺口有比先前近三成逐步縮小，顯卡缺貨情況則與去年第四季相當；匯率方面，雖然去年第四季因新台幣兌美元強勢升值，但華碩表示，透過多元貨幣組成，匯率並沒有造成太大影響。

AIoT 事業佈局方面，華碩坦言，目前事業群占集團營收仍是低個位數，不過看好未來在生態成熟下，將有龐大商機，至於何時發酵，三大要點包含硬體研製、客戶場域、AI 軟體都須到位。

據了解，華碩此次入股瑞傳，是由華碩前執行長、瑞傳董事沈振來牽線，華碩直言，台灣有許多小而美的公司，未來也不排除共同合作，發展 AIoT 生態系，除了瑞傳外，華碩也有投資研華 (2395-TW)、研揚 (6579-TW)、創捷前瞻科技 (iMotion Group) 等。

無獨有偶，研華今日也宣布，與 Momenta Ventures 合作推出 AIoT 生態系統基金，該基金目標為 5000 萬美元、近新台幣 14 億元，主要則是針對歐美地區，在 AIoT 相關領域中的上下游新創業者進行投資。