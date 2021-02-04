持股還是持幣過年 看這最關鍵

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 台股從高點回落，投資人摸不著頭緒，到底是抱股過年，還是套股過年，行情大健診，股市是否有泡沫危機，外資瘋狂大賣，台股逾千點殺盤，目前跌夠了嗎？可以買了嗎？台積電從 679 元跌到 591 元，該如何看待台積電以及評估何時才是真正好買點呢？

A: 散戶大軍重回股市，今年以來市場每日成交量都維持在三至四千億元以上，一月十五日上市櫃合計更爆出五四一一億元史上天量，但台股日前受到外資大舉調節，外資每日大賣二百至三百億元，以及台積電等權值股漲幅收斂，加權指數在一月十五日首次見到萬六數字，創了各種新紀錄。

日前大盤從 16238 高點跌至二月一日 15089 點，但其實很多股票沒有跌，市場開始放大警訊，台股的警訊其實就是大盤漲太快、短線過熱，投資人擔心有泡沫化風險。

其實原本過熱的台股，漲上去速度快，當然修正速度也會相對快一點，趁這波下跌浮額洗淨，就是為了下一波上漲空間作準備，外資在台指期淨空單大減，隱含賣壓可能已經宣洩大半。

基本面的角度，Apple、AMD、NVIDIA 、聯發科全球科技大廠大多是台積電客戶，在先進製程產能滿載當下，台積電的成長性絕對不用懷疑，外資對台積電目標價上看八百至一千元，但能否今年就實現，則須抱持務實態度。由於台積電是外資控盤工具，操作上更要關注外資買賣超為參考，不要一廂情願跟著外資喊價追價，賣壓未除前，落下的刀子不要接，價回穩後再承接，會是兼顧安全和成長性的買點。

受籌碼面凌亂影響，農曆年前通常不至於有過於激情的行情，投資人可以等春節過後籌碼整理完畢，市場可望重新聚焦基本面與資金面等利多。

今年主要由半導體領漲指數翻揚，受疫情蔓延與資金獲利調節，近期表現相對疲弱，但看好科技類股上游族群再度重啟多頭格局，建議操作策略以科技股為主，例如半導體、被動元件、PCB、高速傳輸，搭配傳產為輔，可選本益比較低標的逢低分批介入。

來源：《理財周刊》1067 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》