無子西瓜 老有所依 無子變有子

文／理善國際關懷協會．林鳳

長期服務無子女的長者，協助晚年無人照顧的長輩，解決憂慮身後事的無子西瓜基金會，針對需求及實務運作提供解決之道。基金會創辦人，即是有政壇小鋼砲及王聖人之稱，曾被外媒封為亞洲最佳財政部長，被票選為最受歡迎政治人物的王建煊。

王部長已 82 歲但完全看不出實際年齡，與太太蘇法昭老師攜手走過數十載，他說做公益越活越年輕。曾將任職監察院長六年薪水全部捐出，自住公寓賣了一千三百多萬元，於 2011 年成立無子西瓜基金會，陸續捐款上看億元。院長伉儷將畢生積蓄拿去做慈善，以實際行動真心關懷弱勢族群，期盼孤老鰥寡皆老有所依老有所終。

王建煊院長 (中) 與太太蘇法昭老師(左)，理善國際關懷協會執行長林鳳(右)

致力公益 不忘初衷

退休後長年投身公益的王院長被尊稱「王叔」，視錢財如身外物，規劃身後「臭皮囊」將捐給醫學系解剖研究。近年院長罹患攝護腺癌，蘇老師患阿茲海默症，仍致力演講做公益，曾一年高達近三百場，王院長說，期許自己做到不能做、眼睛閉起來為止。

王院長說：若沒有妻子的支持，創辦慈善基金會將無法順利，但她卻全力支持公益，是了不起的太太！訪談過程中院長一直牽著蘇老師的手，彼此開懷輕鬆哼歌很是甜蜜，笑稱是用沙拉油保養才越變越年輕，顯見院長伉儷情深始終如一的保鮮秘訣。

正向力量 延伸服務

匯集民間力量共同參與以成就大事，王院長及蘇老師與幾位好友創立五個公益慈善基金會，分別在台灣、美國、中國、緬甸等地。每個基金會都有不同的時空背景，例如人住美國想捐錢到台灣或緬甸等國家，捐錢抵稅就可直接捐給美國的基金會再轉捐各地。由於王院長夫婦沒子女，對無子老人的憂慮十分理解，所以無子西瓜基金會主要服務沒子女長輩、獨居長者、單身榮民、老邁夫婦與身心障礙人士，關懷老病無人照顧、死後無人安葬等憂慮。任務以需長者委任擔任信託監察人、緊急聯絡人、協助住院相關事宜及處理後事為主，以及平日及年節關懷探訪。將長者與愛心夥伴集結交流，舉辦聯誼或志工活動如讀書會等，將來便可一起老來作伴相互照顧。

挖井打水 點滴在心

王院長與蘇老師曾去印度加爾各答與緬甸異國偏鄉做公益，看見許多真實故事，例如貧民窟貧民整天與垃圾為伍，當地人因缺水只能喝池塘髒水，喝了一堆細菌沒錢看病壽命短。蘇老師百感交集哭了，院長也因衝擊深刻而不自主流淚。所以決定給貧民喝淨水發起鑿井計畫，甚至幫他們把井水用水管通到住家。為感謝台灣贊助捐井人的愛心，基金會都會用贊助者的名字做為井名，例如是林鳳贊助則取名「林鳳井」，是利他利己有意義的開心事。看到苦難的人因伸出援手而度過難關，心中的快樂是無法形容的正向能量。院長伉儷在緬甸當地也蓋了許多水井，並推廣一碗粥計畫及認養兒童計畫，真正落實國際關懷一生奉獻公益。

愛心夥伴 人去愛留

台灣邁入高齡社會，預計 2025 年進展至超高齡社會，每五人就有一人是 65 歲以上老人，未來將有更多長輩沒人奉養，若走掉一個只剩一個，或晚年沒子女會很恐慌。因此組織志同道合的工作服務團隊，是無子西瓜基金會永續的成敗關鍵。蘇老師特別提到：愛心夥伴有共同理念共同看法，雖然做時有深有淺有多有少，但能做多少是多少，尤其組織團體去探望長輩，更是需連續性而非蜻蜓點水。

王院長給大家反思：人若走了，能留下什麼？想留下什麼？愛心夥伴就是在別人的需要上，看見自己的責任，有共識有同理心有使命感的人一起做，用愛心走到需要幫助的地方，扮演好兒子好女兒好志工好夥伴的角色，協助無子西瓜安度晚年就是助人為樂的最佳展現。

沒有人能永遠長生不老，大家都會離開，唯有愛心可永久留存世上。台灣最美的風景是人，而最帥的風景，就是滿滿愛心的王叔叔，王院長特別以智慧之語四字共勉：人去愛留。(本文作者林鳳為「理善國際關懷協會」與「理善認證學院」執行長。理財行善．正向能量．致力公益．傳播美好。理周集團旗下品牌之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導與異業合作 www.wips.org.tw)

來源：《理財周刊》1067 期

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