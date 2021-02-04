房市將迎來新一波高峰 銀行紛推附加功能房貸

近期房市交易熱絡，而農曆春節假期後接續房市 329 檔期的到來，購屋潮即將邁入新一波高峰期，預計也將帶動民眾申辦房貸的需求增加，銀行業者表示，房市交易量上升，各家銀行紛紛推出附加功能的房貸，依民眾需求提供結合理財、存款、保險等功能的多元房貸專案，讓民眾能靈活運用資金，減輕房貸還款壓力。

據內政部統計，2020 年全台房市買賣移轉棟數逾 32 萬棟，年增 8.8%，創 2014 年以來新高；且據房仲統計聯徵中心房貸資料，去年 40 到 50 歲，以及 50 歲到 60 歲，貸款購屋件數都較前一年大增 17%。從上述數據可看出，房市轉熱之際，民眾房貸需求也上升。

銀行業者表示，目前各銀行推出附帶功能的房貸，常見類型包括「理財型房貸」、「抵利型房貸」以及「保障型房貸」。「理財型房貸」是將已償還的貸款本金轉為可隨借隨還的備用資金，充分活用不動產價值，讓房屋也能變身個人理財工具；「抵利型房貸」是透過約定帳戶存款來折抵房貸本金，藉此減少利息支出，達到降低每月攤還金額或縮短還款年限的效果；「保障型房貸」則是將房貸結合保險，房貸申請人可同時購買壽險，保費可隨房貸分期攤還，保險理賠金優先償還房貸，為家人提供更多保障。

以永豐銀行「豐好年 貸好禮」房貸優惠專案為例，理財型房貸利率 1.4% 起、貸款成數最高為房屋鑑價的 8 成，還款本金還可自動轉為循環額度隨時動用，利率 1.88% 起，以每動用 1 萬元計算、日息最低約 0.52 元，方便客戶隨借隨還，資金運用更有彈性。

花旗銀行的「新自由年貸」則為抵利型房貸，客戶於開戶時將同時開一房貸帳戶及一房貸連結約定活存帳戶。在房貸帳戶中的貸款餘額，將會每日自動與約定的房貸連結帳戶中的存款餘額相扣抵。

而且花旗還祭出夫婦雙薪的省利方案，可同時設定本人加上配偶名下房貸連結約定活存帳戶的總存款金額，標榜只要每月將收入存入房貸連結帳戶，即可節省房貸利息，就等於降低房貸利率，存的愈多，實質利率降的愈多，目前房貸利率為 1.81% 起。

上海商銀則推出保障型房貸，被保險人就等於房貸借款人，分為平準型房貸與遞減型房貸，所謂「平準型」就是保險期間保額固定不變，而「遞減型」是保額隨保險期間逐年遞減，保費會隨房貸分期攤還，且保費貸款同享房貸低利，若房貸提前還款或結清，仍可選擇繼續享有保障或解約。

簡單來說，「理財型房貸」是還款本金可循環動用，提升理財便利度；「抵利型房貸」可減少利息支出；「保障型房貸」則是搭配壽險增加保障，都可以讓民眾更靈活運用資金，民眾可以視自身需求，貨比三家不吃虧。