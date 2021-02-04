〈台股盤前〉封關前量縮觀望氣氛趨濃 業績題材股各自表現

台股指數昨 (3) 日在台積電尾盤紅翻黑的壓抑下，吐回漲點，終場僅上漲 11.27 點，收在 15771.32 點，成交值也收斂至 2758 億元，由於即將封關，加上費半指數昨日大跌 2.12% 成為美股殺盤重心恐連帶影響台股電子族群，法人提醒，多方追價意願恐不足，尤其長假期間變數多，預料封關前這二個交易日觀望氣氛將更加濃厚，仍是具業績題材的個股各自表現格局。

三大法人昨日進出陷入觀望，外資僅在集中市場賣超 3.33 億元，投信賣超 914 萬元，僅自營商買超 2.44 億元，合計共賣超 9887 萬元。

美股昨日漲跌互見，道瓊指數上漲 36.12 點或 0.12%，收 30,723.60 點；標普 500 指數上漲 4.39 點或 0.11%，收 3830.70 點；那斯達克指數下跌 2.23 點或 0.02%，收 13610.54 點；而費城半導體指數下跌 64.45 點或 2.12%，跌幅最重，收 2982.87 點。

8 吋晶圓代工產能供不應求，傳出客戶端破天荒主動要求代工廠提撥產能競標，包括台積電、聯電、世界和力積電等四大台廠均有相關配套措施。

工業電腦廠振樺電今日暫停交易，市場傳出，主要是為收購海外公司或引進策略投資人。

封裝材料供應商長華日前通知 1 月底前暫停蝕刻製程導線架等產品接單，2 月恢復接單後訂單接不完，第三季蝕刻產品總需求已超過現有產能 25%，訂單能見度已看到第四季，預料今年將逐季漲價。

中鋼子公司中鋼鋁業加入鴻海旗下鴻華 MIH 電動車平台後，中鋼也正式加入，未來將供應電動車所需的電磁鋼捲薄頂規格材料。

法人認為，台股指數站回月線並封閉 1 月 28 日的空方缺口，大盤反轉型態已正式確立，後續仍有高點可期，惟長假前觀望氣氛將轉濃，預料仍將維持高檔震盪格局。