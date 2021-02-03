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前ECB總裁德拉吉同意組閣 有望出任義大利總理

前ECB總裁德拉吉同意組閣 有望出任義大利總理 (圖：AFP)
前ECB總裁德拉吉同意組閣 有望出任義大利總理 (圖：AFP)

歐洲央行 (ECB) 前總裁德拉吉 (Mario Draghi) 周三 (3 日) 同意籌組新政府，有望成為下一屆義大利總理，幫助解決義大利當前的政治危機，以及疫情所致的嚴重經濟衰退。

截至台北時間周三晚間 20 時許，義大利 FTSE MIB 期貨上漲 2.8％，歐元美元跌 0.2％，創去年 12 月底以來最低，義大利 10 年期公債殖利率大跌 12% 至 0.577%。

在邁向總理之路前，德拉吉必須先獲國會多數議員支持，包含義大利民粹主義政黨五星運動 (populist 5 Star Movement) 和極右派政黨聯盟黨 (League)，前者為義大利前總理孔蒂政府的主要支持者，該黨先前表態拒絕支持德拉吉。

德拉吉在 ECB 總裁任期內，曾經承諾將採取一切手段來挽救歐元，有效緩解了 2012 年歐元區主權債務危機，因此備受讚譽，支持者希望他能夠以類似措施干預義大利經濟政策。

一旦順利就任總理，義大利共和報 (daily la Repubblica) 報導稱，德拉吉內閣的財政部長可能人選為 ECB 委員會成員 Fabio Panetta 及國際貨幣基金 (IMF) 前高層 Carlo Cottarelli。

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