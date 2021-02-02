統一超擴張熟客生態圈 錢包新服務上線

統一超 (2912-TW) 過去一年經營會員有成，今 (2) 日公布去年 OPEN POINT 熟客生態圈 5 大消費趨勢，並宣布在千萬會員的基礎下，推出全新 i 禮讚線上平台，OPEN POINT APP 也將於 2 月中上旬起開放線上繳費功能，OPEN 錢包三合一服務將跨出 7-ELEVEN，新增康是美、速邁樂加油中心。

統一超指出，回顧去年熟客生態圈的消費趨勢出現 5 大現象，包括小 7 會員偏好以點數兌換茶葉蛋、行動隨時取搶購最熱時點落在凌晨 12 點、便民服務線上使用人次年增 10%、保持社交距離掀起轉贈風潮，且發票存會員載具中獎率高。

統一超發現，去年 OPEN POINT APP 推出行動隨時取、i 預購 2 大虛實整合平台後，行動隨時取新活動推出首日可吸引超過 80% 會員於半夜 12 點占線搶購。

而去年將 ibon APP 整合到 OPEN POINTAPP 後，三大熱門服務 ibon 列印、繳費查詢、寄件服務年累積達 350 萬人次使用，年增 10%。

除了仍將積極擴展實體店，進入 2021 年後，統一超持續加入新服務，為搶攻贈禮市場推全新「i 禮讚」線上平台，集結禮券、商品卡、咖啡卡、連鎖餐飲、禮品禮盒、美妝和 3C 家電等上百樣企業贈禮熱門品項，主打贈禮的一站式服務。

另一方面，2 月中上旬 OPEN POINT APP 將開放線上繳費功能，首波可透過 icash Pay 繳納台北市路邊停車費服務，預估年底前將開通更多元的線上支付工具選擇和更多生活規費繳納項目。

而 OPEN 錢包支付、累點、存發票三合一服務，也將首度跨出 7-ELEVEN，新增康是美、速邁樂加油中心。

法人指出，統一超藉由增加會員數、深耕會員確保長期成長動能，在 OPEN POINT 會員數突破千萬人的利基下，新服務推陳出新可望進一步推升獲利動能。