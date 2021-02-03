敦吉2020年三率三升 EPS 4.24元創十年來新高

敦吉 (2459-TW) 今 (3) 日公布去年自結，受惠高毛利的製造、驗證事業群持續成長，抵銷營收下滑壓力，去年毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，毛利率更突破 20%，帶動全年獲利創下十年來新高，每股純益 4.24 元。

敦吉去年第四季營收 17.52 億元，季減 6%，年減 9%，毛利率 23%，季增 1.68 個百分點，年增 2.85 個百分點，營益率 12.14%，季減 0.41 個百分點，年增 1.98 個百分點，稅後純益 1.28 億元，季減 28%，年減 12%，每股稅後純益 0.99 元。

敦吉去年營收 63.65 億元，年減 16%，毛利率 20.37%，年增 3.95 個百分點，營益率 10.45%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 5.02 億元，年增 2%，每股稅後純益 4.24 元。

敦吉指出，儘管近年營收受通路事業影響呈現下滑，不過，另外二大事業群，包括製造及驗證事業持續成長，帶動去年毛利率一舉突破 20%，顯現集團跳脫電子通路框架的效益已顯現。

展望後市，隨著 5G 新世代來臨，敦吉指出，5G 智慧型手機需求爆發，加上多鏡頭趨勢成形，將持續投入音圈馬達 (VCM) 精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置塑件等產品，並積極發展 5G 手機 NR 檢測能力，以及車載電子 EMC 檢測能力，滿足未來 NB-IoT 需求。

敦吉去年各事業營收、獲利比重，通路營收比重達 50%、獲利比重 9%；製造事業營收比重 40%，獲利比重 67%；驗證事業營收比重 10%，獲利比重 24%。