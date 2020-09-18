美系客戶急拉貨 敦吉本季EPS挑戰衝高 全年將優去年

電子零組件製造商敦吉 (2459-TW) 今 (18) 日表示，隨著傳統旺季到來，美系手機客戶 7 月起開始拉貨，製造部門業績升溫，且因獲利比重高達 6 成，隨著出貨進入旺季，法人估，敦吉本季每股純益將逾 1.5 元，挑戰單季新高，全年也將優於去年，同步創新高。

敦吉主要獲利來自製造部門，比重達 6 成，驗證、通路部門則各占 3 成、1 成，其中，製造部門主要供應相機中的 VCM(音圈馬達)，受惠手機多鏡頭趨勢，加上載體繞線採用比重增加，毛利率再拉升，第三季將迎來出貨高峰。

敦吉也供應美系客戶 TWS (真無線藍芽耳機) 的塑料機構件，及平板連接器，同樣在消費市場回溫、居家辦公趨勢延續下，訂單能見度高，製造部門業績將季增 1-2 成。

敦吉檢測驗證事業也有斬獲，本季隨著電子產品迎來傳統旺季，各家積極推出新品搶市，測試認證服務需求強勁，本季業績也將季增 1-2 成。

敦吉認為，第三季在兩大事業成長帶動下，加上通路事業持穩，法人估，敦吉第三季毛利率將上看 19%，每股純益逾 1.5 元，挑戰單季新高。

敦吉上半年受疫情影響，加上瑞薩代理權轉移至其他通路商，通路部門業績明顯衰退，不過製造部門業績續強，敦吉上半年營收 27.51 億元，年減 23.72%，稅後純益 1.95 億元，年增 3%，每股稅後純益 1.73 元。