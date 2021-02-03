聯發科再飆新天價959元 市值衝1.52兆元同創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2021年2月3號10點35分

聯發科 (2454-TW) 昨日推出 5G 毫米波數據晶片，進軍「真 5G」領域，拉近與競爭對手高通 (QCOM-US) 距離，今 (2) 日再度獲買盤青睞，早盤股價最高衝上 959 元，連兩日創新高，市值達 1.52 兆元，逐步靠攏外資目標價共識 1000 元。

聯發科發表 5G 數據晶片 M80 ，可支援毫米波和 Sub-6GHz 雙 5G 頻段，並支持 SA 和 NSA 組網，期望搶攻北美、日本、韓國等已採用毫米波頻段的地區。

聯發科指出，M80 目前正進行相關標準測試，預計今年向客戶送樣，明年正式進入量產。

聯發科憑藉完整的 5G 發展策略，依照高低頻段做為前後階段性布局，第一階段已順利搶下 5G Sub-6GHz 市場，隨著時間推移，第二波被視為「真 5G」的毫米波市場也逐步發酵，聯發科也搶先搭上新商機列車。

展望今年產品布局，聯發科將針對各產品價格，持續推出新產品，年初已推出採用 6 奈米製程的天璣 1200 系列，市場預期，採用 5 奈米製程的晶片也將在下半年亮相，與高通正面對決，屆時是否搭載毫米波數據晶片也成為關注焦點。