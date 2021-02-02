散戶槓法人 Robinhood撐不住擔保金 融資後再尋求10億美元信貸

知情人士透露，年輕散戶用來對戰華爾街對沖基金的美國線上交易平台 Robinhood 已與銀行洽談有關籌資 10 億美元債務事宜，以利其繼續履行大量空單。

Robinhood 週一已宣布自 1 月 29 日以來向投資者取得 34 億美元融資，但與銀行洽談的 10 億美元則是另一筆。這反映出上週 Reddit 論壇引爆的 GameStop (GME-US) 狂熱對 Robinhood 公司帶來財務壓力，促使其出手限制交易。

Robinhood 需要資金來支持其客戶進行的交易，因為其結算所會因為波動性增加而要求更多擔保金。Robinhood 執行長 Vlad Tenev 週日表示，Robinhood 交易平台 app 出手限制某些交易，是因為結算所要求提供 30 億美元擔保金。

其中一位匿名消息人士說，在經過上週瘋狂的交易後，Robinhood 耗盡了所有循環債信，因此已經與銀行展開協商，希望擴大信貸額度或安排新的信貸額度。Robinhood 拒絕置評請求。

Robinhood 因介面易於使用而受年輕散戶熱愛，在 Reddit 論壇 WallStreetBets 板號召群眾買進被對沖基金大量賣空的股票，Robinhood 交易上逼出了這波軋空狂熱。

一些用戶批評 Robinhood 限制下單的決議，遭到投資人提起集體訴訟，其困境也引起眾人質疑其 4 月前 IPO 的計畫是否還能如期執行。

福斯新聞周一報導，Robinhood 擱置 IPO 計畫，專注眼前面對的市場動盪。Robinhood Markets 原定今年 IPO，估值預估超過 200 億美元。

Robinhood 週一表示，其最新的股權融資由 Ribbit Capital 領導，現有投資者包括 ICONIQ Capital、Andreessen Horowitz、Sequoia、 Index Ventures 和 NEA 均參與融資。