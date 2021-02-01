桃竹備援管線提前通水 蔡總統：解決竹科用水問題有助產業發展

桃園新竹備援管線提前完工通水，總統蔡英文今 (1) 日偕同行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等首長前往視察，未來石門水庫可支援新竹地區用水，由每日 7.8 萬噸提升至 20 萬噸。蔡總統強調，解決竹科用水問題，將有助未來的產業發展及投資信心。

台水桃園新竹備援管線工程，送水幹管長達 26.3 公里，加上平鎮給水廠新設電動抽水設備，總經費 27.8 億元，全線分段開設約 40 個工區趕工，但因遭遇管線障礙繁多，以推進工法克服。

台水原訂今年 3 月完工，但因應目前新竹地區水情嚴峻，為確保民生及產業用水供應，因此督促廠商加快工程進度，施工團隊努力克服部分路段地質變化等挑戰，提前於 1 月底完成通水。

經濟部指出，加上板二計畫、板新大漢溪水源南調計畫完成後，透過北水南調，新店溪翡翠水庫水源可擴大挹注新北市板新地區用水，最大供水能力每日 81 萬噸；原供應板新地區新北市鳶山堰水量即可支援桃園地區，最大供水能力每日 51 萬噸；而石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日 7.8 萬噸提升至 20 萬噸，使新北、桃園及新竹縣市進入另一個更安全、穩定的供水系統。

蔡總統致詞時指出，桃竹備援管線的完工，證明台灣有能力穩定水情、應變極端氣候，這項工程確保新竹地區民生及產業用水供應的穩定，對於產業發展及未來的投資信心，有非常大的助益。

蔡總統表示，尤其是解決竹科用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信可以帶動更多資金、更多企業來進行投資，同時為台灣整體經濟創造更大的動能。