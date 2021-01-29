產業年終獎金兩樣情 資訊科技業最大方、民生服務業不到1個月

過去一年在疫情影響下，產業表現兩樣情，據人力銀行調查，今年有 86% 的受訪企業在農曆年前會發放年終獎金，比率較去年上升，但平均發放 1.18 個月，創 8 年來新低，其中，對員工最大方的是「資訊科技業」平均 1.42 個月，敬陪末座的則為「民生服務業」平均 0.9 個月。

1111 人力銀行今 (29) 日發布年終調查指出，有 86% 的受訪企業表示，農曆年前會發放年終獎金，較去年增加 3.7 個百分點，但有 24.7% 企業坦言年終獎金縮水，進一步詢問不發放年終的原因，主要有疫情衝擊業績下滑、營運不佳或沒賺錢。

從產業交叉分析來看，不同產業發放年終獎金的意願落差極大，其中，金融業意願最高，有超過 94% 企業會發放年終獎金，意願最低的則是民生服務業，近 3 成企業選擇不給獎金。在年終獎金的基期上，資訊科技業平均 1.42 個月，民生服務業平均僅 0.9 個月。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，發放年終就像是在過年前給員工一個紅包，也是企業來年的留才指標，參考國發會最新的景氣燈號，睽違近 10 年，首度亮出黃紅燈，顯示景氣回穩向上的趨勢，企業前景看好，因此，公司願意發放年終的比率較往年高，但在疫情的影響下，營收變少讓整體年終縮水，平均僅 1.18 個月的水準，寫下 8 年新低。

永吉發總經理呂弘霖表示，石化工業的產業鏈雖然受景氣影響，但景氣不好時，長期穩健的佈局，讓公司在業務上更有競爭力，以 2020 年來說，上游石化產業受景氣影響，但公司整體營收卻比前一年更好，因此在年終獎金的發放，也依營運現況往上加，平均可以領 2-3 個月，表現優秀的同仁可以領 4-5 個月。

黃若薇分析，民生服務業在過去一年受傷慘重，旅遊業營收雪崩式下滑，從上市櫃旅行社的年營收來看，2020 年整體下滑幅度達 90%，餐飲業也在 2020 年出現負成長，隨著疫情的不確定性再度升高，民生服務業未來一年將面臨更大的挑戰，讓企業主發放年終獎金的意願更為保守。