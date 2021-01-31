獵殺空頭潮波及股市 怎麼應對最有利？

在經歷將近 3 個禮拜的股市順風車後，這週全球股票下跌近 2.3%、美國股票下跌近 2.7%，亞洲股市也受到牽連（截至 2021/1/28，以美元計算）。究竟發生了什麼？高點到了嗎？

1. 散戶狂洗避險基金作空部位

美國論壇鄉民對避險基金看空的股票發起攻擊，大舉買進被避險基金高度看空的股票，宣稱要替這些股票討回公道。非理性的瘋狂炒作，導致目前市場越被看空的公司反而越會漲，引起市場擔憂這樣的投資風氣是否是泡沫的跡象。2021 年以來，前 50 名被作空的公司上漲了將近 52%（截至 2020/1/28），比近期漲勢凌厲的美國小型股還超出了近 45%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/1/28。指數為 Russell3000 裡前 50 作空部位最高的股票均權指數。

這次散戶與避險基金的主戰場，集中在電玩零售商 GameStop 等股票，瘋狂的買盤導致避險基金嚴重虧損，今年以來損失金額已高達 238 億美元，只好賣出其它標的來填補現金缺口。這也因此使得近期表現比較好的獲利股票，承受較大的賣壓，股市出現不理性下跌。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/1/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 財報季持續報喜，盈餘打敗預期

如果回頭看企業近期的基本面，可以發現與股市表現天差地別。隨著進入第四季財報季，企業財報陸續帶來好消息，在目前公布的 26.8% 的企業裡，有八成的企業表現超出預期。企業未來一年的盈餘成長率從去年第三季的 8.9% 上調至目前的 12.3%，顯示大環境對於企業未來樂觀，看好未來企業盈餘的成長性將持續好轉。

基本面通常是長期投資最需要關注的數據，然而近期不管財報表現好壞，出現普遍下跌，可以推斷這次的下跌不是來自於基本面的惡化，因此反而為長期投資創造了機會。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/1/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 資金饗宴未散場，還不是時候擔心高點

今年主要央行都已舉辦利率決策會議，為未來持續維持寬鬆貨幣政策奠定下堅固的基礎。歐洲央行放話仍有降息空間，同時暗示未來加大寬鬆的可能性；美國聯準會提及目前經濟仍疲弱，距離撤出大規模經濟支持措施還很遙遠，同時市場觀望葉倫加入財政部後會加大財政刺激；日本央行下修對今年的經濟預測，也表示結束大規模寬鬆計劃仍然太早。

以目前全美市值與資金量體的比例來看，現在美國股市並不是相對高點，再加上前段提及各大央行持續注入流動性的情形下，目前擔心股市過高有些言之過早。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/1/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

漲多拉回很健康，非理性下跌創造買點

延續 2020 年以來的樂觀氣氛，目前全球股市的 20 天均價已經與 220 天均價高出近 16%（代表短線漲勢兇猛，截至 2021/1/28），而短暫的拉回可以讓股市體質更為健康。極度寬鬆的大環境有利投資環境，而且企業獲利逐漸改善，顯示企業體質比過往一年都更好，對持有股票資產是一大利多。如果因為近期的不理性下跌出現較大的跌幅，反而是進場撿便宜的好時機，而已經持有股票基金的人，仍應該要堅定地抱好抱緊。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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