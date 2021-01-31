〈年前資金周轉〉除了賣股求現 股民還有一招可以應急

農曆金牛年春節即將來臨，不論是過年採買或準備孝親紅包，抑或是家長們必須著手準備年後開學季的子女教育金，面對即將接踵而來的資金需求，許多股民可能會賣股求現，但是證券業者表示，倘若持股仍有上檔空間，賣掉股票很可惜，不妨改以股票貸款，就可以搞定短期資金的需求以救急。

年關將近，2 月 5 日為農曆金鼠年最後一個交易日，有資金需求的人，可能會思考在這一天做最後年前出售股票的動作，放棄抱股過年，然而，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰證券表示，若股價仍在上檔格局，只因一時的財務需求而必須賣股求現，可能錯失了未來的增值機會。

國泰證券進一步表示，主管機關於 2016 年開放證券商辦理不限用途款項借貸業務，只要客戶以有價證券或其他商品進行擔保，即可向證券商辦理資金融通業務。這項新服務的推出，解決了不少有短期小額資金需求投資人的重要痛點。

國泰證券提醒投資人，若希望將「股票貸款」作為年節期間小額資金救急的備案之一，有三樣事情還需在封關前進行，首先，投資人庫存的股票必須為完整一張 (含以上)，並且標的屬於證交所所規範的有價證券或其他商品的範疇，目前統計共有超過 1800 檔上市櫃股票（含 ETF 及債券）可作為擔保標的。

而目前大部分投資人都以 APP 電子交易，國泰證券以該公司為例，投資人只要於「國證 e 櫃台 App」進行資料填寫、完成申請股票貸款資格；最後，將庫存的股票進行「提撥擔保品」的申請動作，並通過審核後，投資人即能在年節期間進行股票貸款服務，申請借款後，3 分鐘即撥入交割帳戶，並且全天候 24 小時不打烊，滿足投資人小額資金救急的需求。

國泰證券也提醒所有投資人，借款僅是為了解決短期的資金需求，仍需衡量個人的經濟狀況，量入為出，國泰證券「國證 e 櫃台 App」也提供「借貸試算」服務，讓投資人可以進行試算個人庫存股票可借貸的金額與可能發生的利息費用，最低借款金額為新台幣 1 萬元起。