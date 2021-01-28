晶鑽明登興櫃 三大動能推升今年營運看增

晶鑽生醫 (6815-TE) 明 (28) 日將登興櫃，參考價 30 元，總經理暨研發長謝佳憲表示，看好旗下提美拉線材陸續拿到認證、保養品打入國內零售通路、及取得韓國原廠獨家代理權，三動能推升下，未來 3 年營運將穩定成長。

晶鑽生醫主要從事醫療器材、保養品研發、製造及銷售，並提供醫療設備租賃、醫美管理顧問相關服務等，看準全球醫美市場持續擴張，尤其非手術市場從肉毒桿菌、玻尿酸、電波拉皮，進展到音波及線雕拉提，為符合市場需求，打造自有品牌 MIRACLE THREAD 提美拉線材、S+DIAMOND 鑽美姬保養品，並取得韓國原廠 UTIMS 音波治療儀台灣獨家代理權。

謝佳憲表示，提美拉線材是台灣首個自主研發的線雕線材，已取得國內 TFDA 二類醫材認證，銷售至國內各大醫美診所，目前主要應用在臉部；另外也正在進行用於身體的線材臨床認證，預計最快 2023 年在海外地區上市。

晶鑽生醫營收比重中保養品占 36%、醫材占 56%，謝佳憲指出，因線材需要較長時間的教育訓練和市場推廣，因此線材僅占醫材類比重 11%，不過看好該產品用量大，未來成長營運可期。

音波治療儀方面，謝佳憲指出，治療儀具臉部拉提緊緻效果，透過專利中空探頭，可穿透皮膚表層達到筋膜層，降低皮膚表層灼熱、紅腫、燙傷狀況，目前也正在申請身體用探頭，瞄準瘦身市場。

保養品部分，謝佳憲表示，旗下開發出的保養品主要是改善肌膚狀態，前兩年打入連鎖藥妝通路寶雅與屈臣氏，去年下半年打造品牌旗艦館，提供消費者體驗式消費，藉此提升品牌知名度。