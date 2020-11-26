佐登-KY營運回升再展新店 拚明年賺一股本

佐登 - KY(4190-TW) 旗下品牌佐登微爾醫美今 (26) 日桃園診所開幕，總經理陳佳琦表示，隨著生活美容業績逐步回溫，兩岸醫美門市陸續順利展店，加上新品牌年底前亮相，法人看好，明年全年營收有望年增 3 成，獲利拚賺一股本。

佐登今年加快醫美門診開店速度，兩岸預計開設 14 家醫美診所，其中台灣、中國各 7 家門市，台灣方面，佐登表示，每間醫美診所成本約 2000 萬元，單店每月營收約 500-700 萬元，首間門診位於員林，後續將在台中、桃園、高雄設立門市，預計下 (12) 月在新竹再展新門市，明年初則是選擇台北、台南。

中國門市方面，目前已有 5 家門市，預計明年初南寧店開幕，第 7 間則鎖定北京。佐登表示，由於中國與台灣營運模式不同，中國會在同一個地區成立許多小診所，因此單店規模比台灣門市小，成本約 1500 萬元。

佐登除醫美門市陸續到位外，零售通路將品牌從 JD 佐登妮絲更名為珍朵斯特，新品牌預計 12 月亮相，旗下產品首度打入大型零售通路，明年則會再拓展新通路。

整體來看，佐登已擺脫疫情衝擊、營運落底反彈，11、12 月營收將逐月成長，本季營收優於上季；明年則在兩安醫美診所到位後，全年營收營收將優於今年，獲利力拚挑戰一股本。