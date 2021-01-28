同致去年Q4每股賺2.97元 改寫四年新高 全年3.2元

同致 (3552-TW) 今 (28) 日公布去年自結，第四季稅後純益 2.54 億元，季增 86.76%，年增 53.94%，每股稅後純益 2.97 元，全年稅後純益 2.74 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 3.2 元；受惠中國車市快速回溫，同致獲利也同步走揚，去年第四季每股純益創下四年新高。

同致目前有超過 70% 營收來自中國，去年 5 月起隨著中國車市落底反彈，營收逐步走高，去年 12 月營收更創 57 個月新高，達 9.29 億元，月增 1.16%，年增 26.83%，帶動全年營收年減幅收斂至 2.4%，達 70.91 億元。

同致搭上自動駕駛與 ADAS 順風車，透過強化自家 ADAS 解決方案，包括超音波感測器、鏡頭解決方案，滿足更高等級自動駕駛需求，憑藉搭載 10 顆超音波感測器，與自家演算法的 L1/L2 自動停車系統 (APA)，取得美系電動車大廠訂單。

法人預計，同致在美系電動車客戶的供貨比重為 50%，對今年營收、獲利貢獻分別達 14%、18%，且受惠自動駕駛市場規模持續擴張，同致感測器銷量將持續成長，且單價上揚，估同致今年營收將達 116 億元，年增 63%，純益達 12.3 億元，每股純益達 14 元。