〈陸股盤後〉人行關水龍頭 上證倒地收跌近2% 驚守3500大關

中國人行連續四個交易日緊縮流動性，今 (28) 日更一口氣回收 1000 億短期資金，創去年 10 月以來新高，另一方面銀行間隔拆利率飆升至 6%，市場擔心短期流動性緊俏下，對現在的資金行情影響極大。

周四 (28 日)A 股三大指數開低走低，三大指數幾乎以最低點作收，上證又再度回到 3500 點的保衛戰。

盤面上，多元金融、文化傳媒、珠寶、工藝、券商逆勢抗跌，造船、煤炭、安控、保險、醫療跌幅較重。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 1.91%，報 3505.18 點；深證大跌 3.25%，報 14913.21 點；創業板指重挫 3.63%，報 3161.86 點。滬深兩市今日成交金額達 9156 億人民幣，日減 0.8%。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 64.05 億元，其中滬股通賣超人民幣 36.6 億元，深股通賣超人民幣 27.44 億元。外資已連三賣，今日賣超金額創三個月來新高。

產業消息

美國遊戲股 GameStop 上演軋空大戲帶動股價狂飆，刺激 A 股遊戲類股走勢，華聞集團、艾格拉斯、粵傳媒、祥源文化、歡瑞世紀等個股應聲漲停，順網科技狂飆 12.67%、天舟文化則勁揚 9.32%。

快手在香港 IPO 認購踴躍，帶動相關概念股走揚，凱撒文化跳漲 9.44%、日出東方大漲 3.45%、久其軟件上漲 2.27%、中文在線上揚 0.9%。

法人觀點

天風證券表示未來指數進入高檔震盪階段，個股波動幅度擴大，再加上企業財報季的影響，投資人應關注業績預期穩定且在全球市佔仍能持續擴張的龍頭公司。

雖然人行貨幣政策慢慢轉變，但大方向而言流動性和基金發行仍能維持一定水準，指數還是有不少結構性機會。重點應關注景氣度高的新能源上下游，太陽能、化工、半導體、醫藥。此外在地過年可能帶動宅經濟相關產業短期的投資機會。

