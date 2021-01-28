聯發科今年挑戰賺四股本 外資調升目標價 最高上看1200元

外資出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 現今庫存水位健康，並無庫存調整疑慮，加上非手機晶片業務成長動能強勁，預估聯發科今年營收將衝破 4000 億元，挑戰賺四股本，同時上調目標價，其中，港系外資最高上看 1200 元。

外資表示，聯發科去年第四季獲利表現超預期，今年第一季營收展望也強勁，單季上看千億元，且從聯發科全年毛利率目標 43-44% 來看，顯現公司透過上調晶片組銷售單價，將晶圓代工成本壓力，轉嫁給客戶。

外資估，聯發科第一季上調 4G、5G 手機晶片組價格約 10%，抵銷晶圓代工成本上漲 5-7% 的壓力，也帶動毛利率維持高檔。

外資認為，隨著疫情持續蔓延，遠端商機熱度不減，帶動物聯網、WiFi 與 LCD 電視等需求，加上 ASIC(客製化晶片)、Chromebook 產品強勁成長，皆挹注聯發科非手機晶片業務，預計今年非手機業務仍佔整體營收的 50% 以上。

另外，聯發科也在法說會後公布，將出售廈門星宸科技 16.5% 股權，預估處分稅後利益約 59 億元，挹注每股稅後純益約 3.7 元。

外資看好，聯發科 5G 手機晶片進入高速成長期，同時可透過上漲價格，將成本壓力轉嫁給客戶，持續推升獲利表現，預估今年每股純益可達 40 元，依 30 倍本益比推算，目標價最高上看 1200 元，維持買進評等，其餘外資共識也達 1000 元。