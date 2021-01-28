盤前財經大事搶先讀2021年01月28日

今日操盤前瞻

日本 12 月零售銷售

美國去年第四季 GDP

新股掛牌：博晟生醫

股東會：明泰

Fed 1 月、12 月聲明比一比：復甦減緩、疫苗進展等決定經濟走向

美國聯準會 (Fed) 於台北時間週四 (27 日) 3 時公布 1 月貨幣政策決議，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0.00%-0.25% 不變，並繼續每月至少購買 1200 億美元的債券，符合市場預期。閱讀全文...

特斯拉 Q4 獲利遜色 預期交車加速成長、年均增 50% 盤後仍挫近 4%

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (27 日) 盤後公布加入 S&P 500 以來首份財報，第四季獲利不及預期，儘管是連續第六季交出盈餘，盤後股價仍一度挫逾 6%，爾後因預期 2021 年交車量成長加速，跌幅收斂至約 4%。閱讀全文...

聯發科去年 EPS 26.01 元創六年新高 首季營收戰千億元

聯發科 (2454-TW) 昨 (27) 日召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率、營益率、稅後純益率三率三升，稅後純益年增幅高達 134%，每股稅後純益 9.35 元，除了超越財測的高標 8.42 元，也改寫十年多來新猷，單季獲利更逼近 1 個股本，全年則達 26.01 元，寫六年來新高。閱讀全文...

旺宏去年稅後純益年增 77% 每股賺 2.9 元 總座：沒看到烏雲

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (27) 日召開線上法說，並公布去年財報，第四季稅後純益 11.56 億元，季減 29%，年增 5 成，每股純益 0.63 元；去年受惠宅經濟帶動，稅後純益達 53.26 億元，年增 77%，每股純益 2.9 元。總經理盧志遠表示，今年展望樂觀，將是更好的一年，目前 8 吋產能處於爆滿狀態，至於先前受華為禁令影響的訂單缺口，也已補上，且毛利率更好。閱讀全文...

華科集團資源整合 佳邦 4.1 億元取得信昌電子公司湖南弘電

華新科 (2492-TW) 旗下信昌電 (6173-TW) 昨 (27) 日宣布，將 100% 轉投資湖南弘電轉讓予同集團的佳邦 (6284-TW)，交易金額人民幣 9480 萬元、約新台幣 4.1 億元，預計今年 6 月底前完成所有程序並進行交割，未來信昌電可聚焦電容電阻產品，佳邦則可強化電感組合及市場能見度。閱讀全文...

〈景氣燈號〉睽違近十年 去年 12 月對策信號分數增 4 分轉亮黃紅燈

國發會今 (27) 日公布去年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，較去年 11 月增加 4 分，燈號轉亮黃紅燈，分數創下近十年新高，景氣領先、同時指標保持上升，代表國內經濟維持穩定成長。閱讀全文...