四大產業領軍金牛狂奔 陸股開啟十年新週期起點

邁入 2021 年，雖然新冠肺炎疫情延燒不止，但在無限 QE 引領下，資金狂潮持續席捲全球，永豐投信認為，陸股在基本面、政策面與資金面均偏向正面發展下，不僅新年度開市以來表現搶眼，預期金牛年的陸股行情也將欲小不易，港交所統計資料顯示，今年北向資金淨流入金額已近千億人民幣。日盛投信則表示，陸股輪動緩漲，建議產業可已鎖定新能源車等四大主題，預期今年陸股可望是十年新周期的起點。

永豐滬深 300 紅利指數基金經理人林永祥表示，從政策面來看，中央經濟工作會議對 2021 年宏觀政策定調為微調，全年適度下調財政赤字率，貨幣政策維持穩中帶鬆，但更偏向穩健的立場；另中央將更加聚焦科技發展和內需培養，促進經濟更好地朝向內循環發展。隨著內需消費增速有望大幅反彈，且受惠於比較基期遭到拉低的緣故，根據 Bloomberg 調查統計預估， 2021 年中國經濟將有機會重回 8%～9% 的高成長水平。

根據中國國家統計局最新公布的 GDP 數據，中國去年第四季 GDP 年增 6.5%，為近 9 個季度以來的新高，而第一季至第四季的經濟成長率依序為 - 6.8%、3.2%、4.9% 和 6.5%，呈現逐季提升，全年下來則是成長 2.3%，亦高於市場預期的 2.1%；另外去年 12 月，規模以上工業增加值年增 7.3%，增速不僅較前一個月提高 0.3 個百分點，同時也創下 2019 年 4 月以來的最快增幅，整體數據顯示中國經濟在疫情控制得宜下迅速恢復，並善用自身供應鏈完整優勢，率先收割全球需求復甦，預期將持續迎來經濟反彈，保持穩健的復甦步調。

再從資金面來看，A 股上市公司盈利持續改善，近期已公布年報的上市公司中有超過半數的業績皆呈現增長，加上資本市場改革措施推升 A 股內在價值，均可望吸引內外資持續往 A 股市場移動；據統計元月份截至 25 日為止，透過滬股通與深股通流入 A 股市場的北上資金已來到 958.74 億元人民幣，成為推升陸股在元月份大漲的主要動力。

展望後市，隨著中國國內中產階級財富不斷累積，民眾的資產配置需求將持續提升，考慮到中央針對房市的調控措施暫不鬆手，且陸股估值無論自 2010 年起或 2001 年起，陸股 PE 仍然處於歷史相對低位的情況下，股市對民間資金的吸引力將越來越強；林永祥指出，滬深 300 紅利指數基金主要持有高股息藍籌股，為長期投資陸股的優質選擇，建議投資人可採定期定額方式買入基金，坐享金牛年的陸股牛市行情。

至於選股策略，日盛中國戰略 A 股基金經理人黃上修表示，開年以來外部環境整體有利 A 股，外部經濟合作前景明朗，中美博弈處於真空期，預計 2021 年上半年，特別是 1、2 月份，歐美日央行擴表規模依然很高。目前在經濟基本面加速復甦以及流動性相對寬鬆環境下，市場整體不存在系統性風險，且目前指數依然保持著較強的上升格局，市場熱點以板塊輪動為主。板塊方面，同時可關注新能源車、消費、科技及順週期產業。

黃上修指出，春節前的春季躁動行情持續中，資金續入具基本面及政策面推動產業，其中，新能源汽車市場發展迅速，全球滲透率有望於 2025 年達到 13.7%。中國的新能源車銷量預計達到 130 萬輛，同比增長預計達到 8%，新能源車時代，加速到來，建議可以把握新能源車供應鏈表現。

黃上修表示，展望 2021 年，站在十年新週期的起點，2021 年可能類似 2008 年 - 2010 年筆電回暖、加上智能手機進入爆發前夕，因此，電子業的盈利、估值都有望進入擴張週期，創造出新十年週期的起點。