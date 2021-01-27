禁令傷很大！TikTok宣布在印度裁員 CEO：不確定是否能重回印度市場

印度政府日前宣布永久禁用 TikTok 在內多款中國 App 後，外媒報導指出，TikTok 母企字節跳動已宣布在印度裁員，僅保留部分關鍵人力。CEO Vanessa Pappas 坦言，不確定是否能夠回歸印度市場。

去年 6 月，印度政府以國家安全為由，宣布禁用 59 款中國 App，包含 TikTok、微信等，接著有報導傳出印度政府近期已發布最新通知，宣布將上述禁令永久化。

《CNBC》引述 TikTok 內部備忘錄稱，在去年發布禁令後，印度政府後續並未針對如何解決問題給予回應，在應用程序無法正常運作下，該公司不得不減少印度人力。

有消息人士透露，字節跳動還暫停旗下服務在印度的所有行銷活動。

TikTok CEO Vanessa Pappas 表示，公司已竭盡全力避免裁員，但仍別無選擇。不過，她也強調 TikTok 在印度面臨的政治挑戰純屬特例，其他國家的發展前景依舊強勁。

Pappas 稱道，雖然無法確定是否能在印度市場捲土重來，但仍希望有朝一日能夠回歸。

禁令實施前，印度為 TikTok 在全球的最大市場，每月累計活躍用戶達到 2 億。隨著兩國地緣緊張局勢加劇，光是去年，印度就封鎖了與中國相關的 200 多個 App，指控這些應用程序對國安構成威脅，侵犯國家主權。