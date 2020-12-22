印度TikTok競爭者Josh 獲Google、微軟等公司1億美元注資

在印度禁用 TikTok 之後，其主要競爭對手之一，已經取得包括 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google 和微軟 (MSFT-US) 在內，超過 1 億美元的資金投入。

今年 6 月以來，中國與印度爆發邊界危機，隨後大規模的中國軟體遭印度禁止，包括廣受歡迎的國際版抖音 TikTok，許多本地短視頻 app 則如雨後春筍般湧現，意在填補此一缺口。

其中 Josh 就是個成長快速的應用程式，其母公司，總部位於班加羅爾的 VerSe Innovation 週二 (22 日) 表示，獲得新一輪超過 1 億美元的融資，公司估值超過 10 億美元。

參與此輪融資的企業，除了 Google 及微軟，還有全球資產管理公司 Falcon Edge Capital，以及原有投資者 Sofina Group 與 Lupa Systems。公司稱，新的這筆資金將用來擴大 Josh 業務。

VerSe 還擁有新聞和內容平台 Dailyhunt，這個平台以多種印度語言提供內容。

Josh 的競爭者之一，是印度內容共享平台 ShareChat 旗下的 Moj，他們在今年 9 月融資，獲得 Twitter Inc 和 Lightspeed Ventures 在內的 4000 萬美元資金。

根據 Google Play 商店的數據，Josh 和 Moj 均已安裝在超過 5000 萬台設備上。

Google 近期正擴大對印度的數位貨投資，據稱已撥出 100 億美元，但公司沒有提供任何財務細節。