防疫保單引爆全台500元之亂 理賠是否生效看兩大關鍵時點

台產 (2832-TW) 防疫保單由於只要花 500 元，若確診就理賠 10 萬元，適逢部桃疫情擴散，今 (25) 日最後一天收件，讓全台的台產據點以及保經代通路都湧進大量排隊人潮，光是台北總公司就舉標語提醒民眾從排隊到受理保單，預估需要等六小時，宛如「500 元之亂」，但是全民瘋投保，保了之後能不能理賠，要看保單生效日與居家隔離通知書日期兩大關鍵時間點。

台產防疫保單去年 12 月 22 日開賣，但隨著本土零確診破功，部桃連環爆出確診案例，讓這張防疫保單買氣在上週激增，台產在周五緊急宣布今天傍晚 5 點停售，而中央疫情指揮中心週末又宣布擴大居家隔離匡列人數高達 5000 人，更催出全台瘋搶保單的人潮。

以台產位於台北市館前路的總公司為例，該公司早上 8 點才開始收件，但排到頭香的民眾一早 6 點就前往排隊，一整天下來，排隊人龍都維持兩條街之長，即使到了 5 點截止時間，台產內部都預估從排隊到受理保單，預估需要等六小時。

台產發言人黃志傑表示，只要在今天傍晚 5 點之前領到號碼牌的民眾，台產都會完成收件。

外界關切是否所有投保都會理賠？黃志傑表示，要看保單生效日與居家隔離通知書日期兩大關鍵時間點。只要今天完成投保，保單生效日都是從 26 日的凌晨零時起算，若於此日期後才接獲政府核發的隔離通知書，台產都會理賠。但如果桃園市衛生局 25 日發出居家隔離通知書，今天才投保的民眾，因為保單生效日是從 26 日的凌晨零時起算，將無法獲得理賠。

至於此保單的銷量是否超過台產的風險胃納量？黃志傑表示，所有行政能量超出負荷，目前還未完成全部收件，所以還沒辦法精確統計數字，一切評估要等到收件完成後，會盡速統計評估作業程序。

台產這張防疫保單銷售破表，有保經業者表示，光一個業務員一天就賣出超過 200 張保單，全台灣各據點都驚見從未見過的排隊投保人潮，推估此保單可能會賣出 20-30 萬張左右的天量。