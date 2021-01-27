〈能源盤後〉市場衡量供需 原油收盤錯綜 WTI走跌 Brent收高

週二 (26 日) 交易，原油期貨價格錯綜，WTI 原油價格下滑，但 Brent 原油溫和收高，係因交易者衡量供應潛在風險以及需求面狀況。

Rystad Energy 石油市場部門主管 Bjornar Tonhaugen 週二表示，「拜登總統將設法讓其紓困提案快速通過的市場預期提供了石油一些支撐力，加上伊拉克允諾今年初減產以彌補去年的超額生產，令市場感到有希望。」

「然而，倘若印尼扣押船隻的事件獲得迅速解決，以及今日沙烏地阿拉伯爆炸事件證實只是不會加劇地區緊張局勢的單獨事件，不會影響石油生產，那麼油價就可能會回落。」他說。

路透社週二報導，印尼當局扣押了懸掛伊朗和巴拿馬國旗的船隻，主張這些船隻涉嫌非法運輸石油。與此同時，新聞報導稱，在沙烏地阿拉伯稱其攔截了明顯的導彈或無人機飛越其首都利雅得 (Riyadh) 後幾日，在利雅得聽到 2 聲爆炸巨響。

「在上週美國庫存意外增加後，市場現在真的擔心的是原油儲藏量水準。庫存再一週增加的話，就會在交易大廳敲響警鐘，表明市場發生了某些變化，那就是需求。」Tonhaugen 說。

「石油需求現在就是市場視而不見的最大麻煩，全球各地最新的封城措施與限制禁令正在影響需求面。石油需求顯然處於壓力下，且會持續一段時間直到解除封城且新冠新增病例速度減緩。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 16 美分或近 0.3%，收每桶 52.61 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3 美分或近 0.1%，收每桶 55.91 美元。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「今年迄今，石油交易者對全球供需動態越來越清楚，而這動態是有利能源市場的順風。」

Richey 提到，國內石油產量一直「大致穩定」在每日 1100 萬桶，而 OPEC 與 OPEC + 之間的政策發展也一直有利推升價格，因為沙烏地阿拉伯意外承諾 2 月至 3 月間擴大減產 100 萬桶 / 日。

「WTI 原油基本上已經彌補了 2020 年因新冠疫情而流失的價格，但我們必須更明確看到全球對煉油產品的需求健康程度，之後主要石油基準價格才能爬升到每桶 60 美元，並創下 52 週新高紀錄。」Richey 說。

國際貨幣基金組織（IMF）週二暗示經濟復甦，該組織將今年全球經濟成長上修至 5.5%，但警告「前景異常不明朗。」

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.5807 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 1.5984 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.1%，收每百萬 Btu 2.656 美元。該契約週三收盤屆期。

EIA 週三將公布上週原油庫存報告。API 週二稍晚公布，上週 (1/22 止) 原油庫存下降 527 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，上週 (1/22 止) 原油庫存下降 170 萬桶、汽油庫存上升 120 萬桶、蒸餾油庫存下降 80 萬桶。