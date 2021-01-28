〈能源盤後〉上週庫存大減近1000萬桶 WTI上漲 但Brent仍小跌

週三 (27 日) 交易，原油期貨價格連 2 日收盤錯綜，Brent 原油價格小跌，但 WTI 原油價格上漲，係因官方報告顯示上週原油庫存大降近 1000 萬桶。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「如果石油多頭正在尋找新的靈感，那就是上週原油庫存大降這一點。」

EIA 週三報告，上週 (1/22 止) 國內原油庫存下降 990 萬桶，遠超過分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，上週 (1/22 止) 原油庫存下降 170 萬桶。週二 API 公布，同期原油庫存下降 527 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，儘管 EIA 報告看漲，週三午盤「原油仍在與市場加速逃離風險資產帶來的阻力對抗。」美股週三普遍走低。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 24 美分或近 0.5%，收每桶 52.85 美元。盤中高點達 53.30 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 10 美分或近 0.2%，收每桶 55.81 美元。

「上週美國墨西哥灣沿岸的持續大霧嚴重影響原油水運進口。但儘管有大霧，原油出口受到的衝擊卻較小。」原油有時可自港口出口，這加劇了庫存大幅度下降。美國墨西哥灣沿岸庫存為 640 萬桶。

EIA 數據還顯示，俄克拉何馬州庫欣儲油中心上週原油庫存下降 230 萬桶，而上週國內石油總產量小降 10 萬桶，至 1090 萬桶。

EIA 報告也顯示，上週 (1/22 止) 汽油庫存上升 250 萬桶、蒸餾油庫存下降 80 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，上週 汽油庫存上升 120 萬桶、蒸餾油庫存下降 80 萬桶。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.5771 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.6089 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.9%，收每百萬 Btu 2.715 美元。該契約週三收盤屆期。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.5%，收每百萬 Btu 2.702 美元。

週四 EIA 將公布上週天然氣庫存報告。

Lukman 表示，「油價在短期內可能會推高，歸功於疫苗施打工作持續推展，以及 OPEC + 成員更高程度遵循減產協議。然而，新冠確診病例上升，且美國刺激方案可能推遲，這被視為對抗上漲的信號。」

約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據顯示，週三全球確診病例上升至 1.003 億人。

ING 商品戰略負責人 Warren Patterson 表示，「市場參與者現在處於『靜觀其變』模式，他們希望觀察封鎖措施在未來幾週和幾月中如何演進，以及各國是否成功推展新冠疫苗施打工作。」

「還有一個因素令市場對需求面感到不安，就是中國部分地區實施封城措施。」他說。