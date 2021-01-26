〈能源盤後〉伊拉克擬減產、利比亞出口受挫 全球供應風險提振 原油上漲

週一 (25 日) 交易，原油期貨價格收高，係因全球供應風險提振。據報導，伊拉克計劃減產，而利比亞暴發工資糾紛導致原油出口受破壞。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「令人訝異的是，在其他成員幾乎對其遵循協議度不抱希望之際，伊拉克卻承諾 1 月和 2 月減產以彌補 2020 年超額的生產量。」

媒體報導指出，伊拉克計畫 1 月和 2 月每日生產 360 萬桶石油，這低於 OPEC 與 OPEC + 協議下的每日生產限額 386 萬桶，而擴大的減產量用以彌補 2020 年伊拉克的超額生產量。

ING 商品戰略負責人 Warren Patterson 報告指出，「如果伊拉克真的設法減產到這樣的水準，將會是該國自 2015 年以來最低生產量。然而，有鑑於伊拉克過去無法達標的紀錄，這回也無法保證能達到此目標。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 50 美分或近 1%，收每桶 52.77 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.9%，收每桶 55.88 美元。

Tonhaugen 表示，「擴大減產對市場是有利無弊，因為此間需求正發出悲觀訊號。全球新冠疫情持續惡化，且煉油廠維修季節即將來臨。」

「然而，就算 OPEC + 執行了這全部的減產，一旦該組織最終認為是時候全速生產石油時，市場就恐遭到巨大衝擊。」他意指屆時油價將大跌。「但對交易者來說，這一刻大概距今還有幾個月。」

與此同時，媒體報導利比亞的石油設施警衛隊因工資爭議而中斷了 Ras Lanuf、Es Sider 和 Hariga 港口的石油出口運輸。

Patterson 指出，利比亞先前石油產量出現異常回升，12 月達到每日產量 120 萬桶，較去年 8 月產量不及 10 萬桶的光景增長許多。

美國方面，拜登總統戮力推動其提案的 1.9 兆美元疫情紓困方案，Tonhaugen 表示，「市場將此行動解讀為美國新政府欲戮力啟動經濟復甦的明確指示，而這自然對提升燃料消耗量有利。」

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.5611 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.1%，收每加侖 1.5939 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.4%，收每百萬 Btu 2.602 美元。

EIA 上週五報告公布，1 月 15 日止的當週，天然氣供應量下降 1870 億立方英呎，分析師表示，此超越過去 5 年平均下跌幅度。