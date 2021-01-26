聯發科攜三大咖 加快歐洲5G網路進程

聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日宣布，已與瑞士電信、愛立信、OPPO 共同完成 5G 載波聚合、VoNR 語音及網路通話測試，將歐洲 5G 網路進程推進一大步。

聯發科指出，截至目前，大多數運營商的 5G 網路仍以非獨立組網為主，VoNR 可推動 5G 往獨立組網發展，減少對 4G LTE 網路的依賴，實現超越增強型行動寬頻 (eMBB) 的吞吐量，擁有超低延遲和高可靠性等特點，可加速 AR/VR 、智慧工廠和自動駕駛汽車等 5G 應用場景落地。

聯發科無線通訊技術本部總經理潘志新表示，作為 5G 創新先鋒，公司與瑞士電信、愛立信和 OPPO 等夥伴，多年一直保持緊密合作，本次測試是歐洲 5G 獨立組網的開始，聯發科天璣系列 5G 晶片將支持不同網路架構下，最先進的 5G 載波聚合和 VoNR 技術，為消費者帶來卓越的 5G 連網體驗。

5G VoNR 及網路通話使用搭載聯發科天璣 800 的 OPPO Reno 4Z 與內含聯發科天璣 1000 + 晶片的測試裝置、瑞士電信的商用 5G 網路、以及愛立信的無線存取網路 (RAN)、核心網路和 IP 多媒體子系統 (IMS) 解決方案等網路設備。

OPPO 西歐區總裁薛潔指出，透過這項聯合測試，我們又向歐洲 5G 獨立網路商業化邁出一大步，2021 年是加速 5G 商用的關鍵年，我們希望與聯發科、愛立信和瑞士電信共同努力下，帶給歐洲消費者最好的 5G 體驗。

聯發科補充，此次聯合測試成功在獨立組網 (SA) 與非獨立組網 (NSA) 架構下，達成 5G FDD 與 TDD 的載波聚合，其中，FDD 與 LTE 使用相同的頻譜資源，利用動態頻譜共享 (DSS) 技術同時部署。

另外，FDD 再與 TDD 結合，利用 FDD 的高覆蓋能力加上 TDD 波段，進一步擴大 TDD 頻段的網路覆蓋範圍，增加資料傳輸速率，FDD-LTE 與 FDD-TDD 皆為 5G 獨立組網部署過程的重要技術，為使用者帶來更快的資料傳輸及更佳 5G 體驗。