日本去年筆電出貨量創新高 學習e化政策助攻

根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週二 (26 日) 公布的最新數據，日本國內 2020 年的筆電出貨量報年增 25% 至 894.5 萬台，打破 2012 年的 821.2 萬台紀錄，時隔八年再度創下歷史新高。

日本 2020 年筆電出貨量增加的主因，與「GIGA School」政策有關。該項政策的目的是要讓日本全國的中小學生，每人都有一台專屬的電子學習裝置。此外，由於肺炎疫情的緣故，也造成遠距工作及線上學習的需求大增，進而帶動筆電銷量。

去年日本國內的整體電腦出貨量報年增 7.4% 至 1045.5 萬台，連續三年向上攀升。也是在時隔六年之後，再度衝破 1 千萬台關卡。

其中，桌上型電腦的出貨量出現 42% 的下滑，但是筆電出貨量增加 25%，也將整體數量向上拉抬。

日本研調公司 MM 總研的中村成希執行董事認為，日本政府推動的 GIGA School 政策，其效果大約將日本 2020 年的電腦市場向上推高 2 成。單從 12 月份的筆電出貨量來看，則是去年同期的 2.2 倍之多。

GIGA School 預計在 2020 年度完成電子學習裝置的配置，也就是 2021 年 3 月底前完成。日本中央在該項政策上，每台電腦補助地方政府 4.5 萬日圓，也因此採購對象多為低單價的 Chromebook 等。整體電腦的出貨額報年減 8.9% 至 8313 億日圓。

關於未來的筆電需求，中村成希預測 GIGA School 的相關出貨量會在 2020 年 12 月及 2021 年 1 月達到高峰，接下來就將出現滑落。也認為在家工作的需求仍會持續，預測 2021 年日本國內的電腦市場將萎縮 2 至 3 成。