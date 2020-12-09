夏普搶進教育用電腦市場 採用谷歌Chrome OS

根據《日本經濟新聞》8 日 (週二) 報導，夏普看準日本政府力推的「GIGA School」政策，要投入教育用的電腦市場。

鴻海集團 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，將於 2021 年 2 月投入教育用的電腦市場，使用的作業系統將採成本較低的谷歌 (GOOGL-US)「Chrome OS」。這也是夏普在相隔十年後，再度投入電腦銷售。

日本政府的 GIGA School 政策，是要讓該國的所有中小學生，人人都有一台電子學習裝置。在地方政府的相關採購，日本政府將給予每台 4.5 萬日圓的補助，這也是授權費用較低的 Chrome OS 受到青睞的主因。

而日本政府也決定將該政策推前三年，目標在 2020 年度底 (至 2021 年 3 月) 達成。

夏普在 2018 年 10 月買下東芝 (6502-JP) 的個人電腦部門「Toshiba Client Solution」，並於 2019 年改名為「Dynabook Inc.」。雖然在調度方面合作，這回則是首度攜手進行產品研發。

產品將掛上 Dynabook 品牌，由夏普銷售。對夏普而言，距離上次進行電腦銷售已相隔約十年時間。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本市調公司「MM 總研」預估，Chrome OS 在日本國內電腦市場的採用率，2021 年將擴大到 24%。而在 2019 年的時候，Chrome OS 的採用率只有 1%。

而產品線當中有無 Chrome OS 的選擇，也影響各家電腦製造商在日本國內的市占率。例如聯想等的市占率攀升，而 Dynabook 在 2020 年度 H1 就似乎出現下滑。夏普集團期盼採用 Chrome OS 的機種加入產品陣容之後，能夠帶動市占率的提升。