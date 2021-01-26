疫情衝擊下 2020年全球外國直接投資大跌42%

根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 最新的數據顯示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒的情況下，2020 年全球外國直接投資 (FDI) 較上一年同期下跌 42% 至 8590 億美元，較金融危機時期還低 30% 以上。

數據顯示，全球 2020 年 FDI 年減 42% 至 8590 億美元，低於 2019 年的 1.5 兆美元，也較 2009 年全球金融危機時下跌 30% 以上。

FDI 走勢 (圖片： UNCTAD )

在 2020 年，外國直接投資下跌幅度最大的是經濟發達國家，年減 69% 至 2,290 億美元。其中，美國的 FDI 年減 49% 至 1,340 億美元，下跌主要發生在貿易批發、金融服務和製造業。歐洲減投資達 40 億美元。英國的 FDI 則降至零。

發展中經濟體在 2020 年的 FDI 則下跌 12%，達到 6,160 億美元，佔全球外國直接投資的 72%，創下有記錄以來的最高占比。在發展中國家地區，下跌幅度不均，拉丁美洲和加勒比地區的 FDI 下跌 37%，非洲下跌 18%，亞洲發展中國家則下跌 4%。

受惠於 GDP 的正增成長和政府的有針對性的投資便利化計劃，中國去年 FDI 增加了 4%，達到 1,630 億美元。高科技產業的 FDI 增長了 11%，跨境併購增長了 54%，主要集中在 ICT 和製藥業。

針對今年的 FDI，報告指出，儘管有全球經濟有望在今年開始復甦，但由於疫情和全球投資政策環境的不確定性，預期今年外國直接投資仍將保持疲軟。

報告中也預期，2021 年全球外國直接投資的增長不會是來自對生產性資產的新投資，而將會是來自跨國併購，特別是科技和醫療保健領域。