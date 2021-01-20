疫情影響 去年僑外投資91億元 年減18%

經濟部投審會今 (20) 日公布去年核准投資概況，去年共核准僑外投資件數為 3418 件、年減 17%，核准金額則為 91.44 億美元 (約新台幣 2743 億元)、年減 18.32%，金額為歷年第六高。

投審會表示，雖有疫情衝擊，但台灣僑外投資年減幅仍優於聯合國貿易暨發展會議 (UNCTAD) 預估的 40%，顯示僑外投資人對我投資環境深具信心。

陸資來台投資方面，投審會表示，去年核准陸資來台投資件數為 90 件，年減 37.06%，投資金額則為 1.26 億美元 (約新台幣 37.89 億元)、年增 29.98%，主因是港商鵬鼎國際增資鵬鼎科技、陸資投資人荷蘭商安世半導增資等帶動投資金額大幅成長。

對外投資方面，投審會分析，去年對外、對陸核准 (備) 投資件數皆呈衰退，分別核准 516 件、475 件，年減 22.99%、22.13%，但投資金額則均較去年大幅成長，主因是通過晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 赴美設廠、和碩 (4938-TW) 因收購鎧勝 - KY 間接取得鎧勝暨大陸子公司日沛電腦配件 (上海) 等 8 家事業 100% 股權所致。

另外，投審會統計，去年共核准新設公司件數達 2182 件，投資金額約 5.9 億美元 (約新台幣 177.12 億元)，新南向國家來台投資則有 515 件，年減 20.16%，投資金額為 3.81 億美元 (約新台幣 114.43 億元)。

投審會也指出，美國商業環境風險評估公司去年 12 月第 3 次投資環境風險評估報告，更將台灣投資環境列為全球第 3 名，顯示我國外人投資在疫情期間表現仍相對優異。