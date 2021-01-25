大同多元綠電案場 完成建置北台灣首座光電公墓

大同 (2371-TW) 今 (25) 日宣布，去年投入桃園新屋區第 4、7、8 號公墓用地建置太陽光電計畫，已完成 7 號及 8 號公墓的太陽能建置，4 號也將於農曆年前完成併網，成為北台灣首座完成併網的光電公墓。

大同表示，光電公墓計畫約可建置 3.16MW 太陽光電系統，年發電量將達到 336 萬度，減碳量 1710 公噸，相當於 4 座大安森林公園吸碳量，目前公司則已完成併網 162MW，為全台公有屋頂型太陽能案場最多的廠商。

大同表示，太陽光電系統的建置案，除常見的屋頂型、地面型、漁電共生等案場外，政府陸續開放垃圾掩埋場、公有墓地等，大同自 2016 年開始投入復育掩埋場、公墓等地區建置太陽光電案場，包括北市福德坑環保復育公園「能源之丘」、南港山水綠生態公園「能源之丘 2.0」、桃園市五座掩埋場、新竹縣南寮看海公園等垃圾掩埋場太陽能案場，帶動太陽光電發展出新商業模式。

大同指出，此次取得桃園新屋區第 4、7、8 號公墓殯葬用地規劃建置光電公墓計畫，由大同永旭負責建置與維運，其中，第 8 公墓為示範公墓，在鄰近禁葬區域設置地面型太陽光電系統，並將太陽光電與停車場結合成光電停車場，預計可容納 24 部機車及 120 輛汽車，目前第 7、8 號公墓案場已掛表完成，第 4 號公墓案場農曆年前可全數併網。

經濟部綠能政策目標中，2025 年台灣再生能源占比達 20%，其中太陽光電預計要達到 20GW 裝置容量，並以 8GW 屋頂型太陽能為目標，加上今年初「再生能源發展條例」上路，針對契約容量超過 5000 瓩的用電戶需設置再生能源規定，都促進綠電需求成長，大同太陽光電搭上綠能浪潮並看好此趨勢下，目標今年建置量將成長 50% 以上。