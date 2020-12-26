外銷訂單續創高、大同高層大地震、台灣本土零確診破功 本周大事回顧

台灣 11 月受惠 iPhone 銷售熱絡，外銷訂單呈現連九紅，續創新高，大同經營層周二再度大地震，林文淵突遭撤換，並由併購大王盧明光出任新董座一職，台灣本周也因長榮紐籍機師違反防疫規定，釀成多人染疫，讓 253 日零本土病例紀錄破功，以下是本周大事回顧：

外銷訂單 11 月「連九紅」 今年拚「連十紅」將改寫新猷

經濟部統計處周一公布 11 月外銷訂單，受惠蘋果 iPhone 遞延上市與熱銷，加上遠距商機強勁、傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 577.8 億美元，月增 12%、年增 29.7%，連九紅，再創單月新高，累計前 11 月外銷訂單達 4731.1 億美元、年增 7.3%。

全年來看，經濟部統計處認為，12 月在電子、傳產動能延續下，有機會再優於 11 月，呈現連十紅，估全年外銷訂單金額將衝上 5296-5311 億美元，年增 9.3%-9.6%，改寫新猷。

大同再丟人事震撼彈 「盧上林下」五年內營收拚破千億元

百年老店大同周二再丟人事震撼彈，由大股東王光祥出手撤換新團隊，由併購大王盧明光出任新董座，期望將大同打造成台灣的大同，更是世界的大同，擦亮百年老店招牌，力拚五年來將大同營收衝上千億元，原董座林文淵則黯淡下台。

長榮紐籍機師違規 台灣本土 253 日零確診破功

長榮紐籍機師確診新冠肺炎後，卻在管理期間違規進出百貨公司、大賣場等公共場所，也造成兩名同事與一名友人感染，讓台灣本土 253 日零確診正式破功，指揮中心指揮官陳時中受訪時坦言，第一時間嘆了口氣，心情「有點失落」。

旭富工廠接連爆炸 全產線遭桃園市府勒令停工 營收歸零

原料藥大廠旭富桃園蘆竹廠周日 (20 日) 遭祝融吞噬後，周一中午再度傳出爆炸，竄出黃色濃煙，桃園市府隨即在周二發出裁處書，勒令工廠停工，旭富目前僅有一處生產區，停工項目占公司營收比重 100%，等同於產能、產量為零。



新光金李紀珠與吳東進共進退 請辭金控、新壽董事與副董

新光金聖誕夜投下震撼彈，周五 (25 日) 晚間公告，李紀珠主動請辭新光金及新光人壽董事與副董事長，改由創投公會理事長邱德成接任，而李紀珠則改派新光銀行出任董事兼副董事長。

新光金今年人事動盪，李紀珠 7 月 10 日就宣布卸下新光金控，以及新光人壽發言人身分，不料，吳東進在 9 月遭金管會拔掉職位後，李紀珠在今日董事會前提出辭呈，表達個人階段性任務已完成，要與吳東進創辦人共進退，請辭新光金及新光人壽董事與副董事長。

泛國巨集團整併 奇力新、凱美資源整合再聚焦

泛國巨集團成員奇力新及凱美周三同步召開重訊，奇力新擬以 28 億元取得凱美子公司帛漢，凱美則以 50 億元取得奇力新子公司旺詮股份，預計明年 1 月底前完成交割，雙方表示，「資源整合再聚焦」將是未來聚焦重點。

市場預計，雙方完成整併後，凱美不只營收規模增加 20 億元、客戶及產品互補性也大幅提升，而奇力新則更集中在客製化產品上，並朝全球第一大電感元件廠邁進。