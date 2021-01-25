央行：跨行專戶餘額抵充存準金比率 從8%提高至16%

近年電商快速發展帶動跨行清算資金餘額攀升，加上純網銀陸續開業，中央銀行今 (25) 日公告，金融機構日終撥存「跨行業務結算擔保專戶」餘額得抵充存款準備金的比率上限，由 8% 提高至 16%，新規定將從 2 月 4 日起施行。

央行指出，近年網路交易快速發展及疫情驅動電子商務成長動能，我國金融機構去年跨行業務交易量達 175 兆元，較 2018 年增加 23 兆元；其中非營業時間 (包括夜間及例假日) 交易量達 10.07 兆元，較 2018 年增加 1.36 兆元。為因應跨行支付交易成長，金融機構日終撥存的清算資金，日平均餘額也從 2018 年的 598 億元，增至 2020 年的 1089 億元。

國內純網銀除了樂天國際商業銀行已取得營業執照並開業外，連線及將來商業銀行也將陸續開業。央行表示，提高抵充比率上限，除可滿足純網銀經營型態所需，更便利全體金融機構匡計與調撥清算資金。

此外，2020 年農曆春節前最後一個營業日 (1 月 22 日) 金融體系的跨行清算資金餘額達 2277 億元；抵充比率上限如提高至 16%，跨行清算資金餘額可增至 3700 億元，足以支應平日及春節假期清算資金的需求。

央行指出，目前跨行業務結算擔保專戶日終餘額得抵充存款準備金的比率上限，為當月應提準備額的 8%，但考量三大因素，決議調升抵充比率上限至 16%，盼促進跨行支付交易 24 小時順暢運作。

基層金融機構於合作金庫商業銀行開立的「跨行業務基金專戶」，其性質、用途及適用之抵充比率上限，均與銀行於本行開立的「跨行專戶」相同，因此一併提高抵充比率上限至 16%。