台積電近2日市值蒸發逾1兆元 外資狂倒貨散戶奮力接

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周連 3 日創新天價後，上周五 (22 日) 股價回檔修正，今 (25) 日賣壓再度出籠，盤中最低下挫 3.6%，跌至 626 元，終場跌 2.46%，收在 633 元，近 2 個交易日市值已蒸發逾 1 兆元；且外資連日倒貨，籌碼多由散戶接手，近 2 個交易日融資餘額大增超過 2400 張，恐遭套牢在天價高點。

台積電上周股價連 3 個交易日創新高，上周四 (21 日) 盤中最高攻上歷史新天價 679 元，終場大漲 4%、收在 673 元，改寫收盤新高價，市值也衝破 17 兆元、達 17.45 兆元，同寫新猷。

市場原先預期，英特爾今年下半年就會將部分 CPU 產品交由台積電代工，但將接任英特爾執行長的 Pat Gelsinger 在法說會上指出，未來委外代工比重應會增加，但 2023 年前，多數產品仍將自行打造，其釋出的外包訊息，與市場期待有所落差，市場憂心，英特爾外包訂單，對台積電的貢獻度將不如原先預期高。

該消息也衝擊台積電股價，歷經連 3 日強漲改寫新天價後，失望性賣壓出籠，上周五股價變臉，下跌 3.5%，收在 649 元。

不過，台積電仍看好 5G 及高效運算相關應用的產業大趨勢，預期未來 5 年內，每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，連續 16 年寫歷史新高紀錄，也因此大舉調升今年資本支出至 250-280 億元，以掌握未來成長機會，也顯示整體客戶需求十分強勁。

觀察外資動向，上周五已連三賣台積電、大舉倒貨 6.1 萬張，累計賣超高達 84454 張。雖然外資變臉出走，但上周四融資餘額大增 2692 張、上周五再增加 2444 張，籌碼形成外資丟散戶撿的情形。