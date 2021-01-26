圓展遠距急單湧 產能塞爆加班出貨 上調擴產幅度至五成

全球疫情升溫，遠距商機再度爆發，圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 傳出客戶追單力道強，旗下視訊會議產品、教育產品客戶急追貨，自有產能全線滿載，圓展更上調今年擴產計畫，原訂擴增四成，現在調升至五成，由於訂單塞爆，自有產能仍應接不挾，同步重啟委外代工因應出貨。

圓展指出，傳統第 4 季、第 1 季是教育產品應用淡季，但近期來自歐美學校對實物攝影機、追蹤式攝影機、平板充電車等急單湧現，其中以具有「鏡頭」的產品追單最強勁，目前自有產能滿載，擴產計畫也上調，從原本五條擴增到七條產線，提升到八條。

根據圓展規劃，台灣產能最多可提升至九條產線，不排除全數擴滿；圓展也同步啟動委外代工模式，目前約 1-2 成訂單透過此模式生產，滿足訂單。

圓展表示，零組件吃緊狀況持續，除擴大採購力道，也要求廠商預先提供未來訂單，目前訂單能見度最遠可看到今年上半年。

圓剛、圓展去年雙雙受惠遠距工作、遠距教學商機爆發，營運攀上新高，尤其是教育用的需求，展望今年，兩家皆看好遠距商機已成新生活常態，其中圓展視訊、教育產品動能強勁，而母公司圓剛旗下擷取卡、擷取盒、高畫質 4K 視訊攝影機等產品，也同樣供不應求，今年營運將持續暢旺。