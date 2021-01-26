鴻海股東有福了 可購樂買東西殺很大

鴻海集團 (2317-TW) 股東有福了！除了賺股利、賺價差，更可以賺購物優惠！即日起至今年 2 月 28 日，凡是泛鴻海集團股東，只要認證成為夏普 100% 轉投資的可購樂電商平台 (COCORO Life) 會員，即可升等為「VIP 黑卡」會員，不只享有破盤 VIP 會員價，更不用排隊，就能搶先預購話題新品！

鴻海股東超幸福 投資還能享購物優惠

台股頻創新高，鴻海集團股價也氣勢如虹，尤其在去年 10 月推出 MIH 電動車軟硬體開放平台後，三個月時間已有超過 400 家廠商加入，未來發展深受期待，鴻海股價一舉突破 2017 年高點 122.5 元，並向 2010 年前高邁進，泛鴻海旗下成員更是不惶多讓：乙盛 - KY、鴻準、天鈺….，漲幅更是驚人，不少股東樂開懷。

不僅於此，當鴻海集團股東，不只能長期投資領股利、賺價差，買東西還能夠享有超低優惠。凡是鴻海集團股東，包括鴻海、鴻準、群創、亞太…，只要到可購樂平台購物，就能享有破盤 VIP 會員價，最低可到 59 折，讓股東不僅買股票賺錢，買東西還能夠省很大。

而且，成為鴻海股東不需要付出高額代價，目前部分券商已經開放定期定額存股，1,000 元、3,000 元都能夠定存鴻海股票，尤其開放盤中零股交易後，門檻更大幅降低。例如，鴻海今年 1 月 21 日收盤價 117 元，透過盤中零股交易，每股只要 117 元，即可成為鴻海股東，享有可購樂的購物優惠。

鴻海股東上可購樂買東西，有多省錢呢？舉例來說，VIP 黑卡會員買一台夏普除濕機至少省下 300 元，喬山健康小漾沙發按摩椅甚至可以便宜一萬元，花百元成為鴻海股東，買東西就能便宜數百元、數千元，甚至上萬元，入會 CP 值很高。而且可購樂平台的商品相當多元，3C 產品、周邊、家電，甚至是吃的、玩的、票券、居家到府服務通通都有，可以滿足消費者的購物需求。更棒的是，即使未來獲利了結鴻海股票，照樣可以上可購樂平台買東西，享優惠，正所謂一日股東，終身股東。

二月底前完成註冊 多重好禮等你拿

如何成為可購樂 VIP 黑卡會員？不管是以前買過鴻海集團股票，還是現在持有鴻海股票，股東們只要於 2021/1/13-2/28 期間，於可購樂平台完成身份認證程序，便能直接升級為可購樂 VIP 黑卡會員，永久享有 VIP 黑卡破盤下殺價、話題新品搶先預購、一日股東終身股東等三大好康。同時還能夠享有三重好禮，包括 1,680 元 VIP 折價券大禮包、VIP 卡友生日折價券 100 元，以及單筆消費滿 5,000 元即可抽 5,000 元 COCO 幣。

股東們登入後即可看到 VIP 破盤特殺價，全館萬件商品皆可用最優惠的價格購入，買得發，賺得也發。而且，當大家在排隊買最新 iPhone 等話題新品的時候，可購樂會員只要動動手指，不用花時間排隊，即可上網搶先預購股東獨家話題新品，省時也省力。

如果你是鴻海集團股東，趕緊加入，千萬別錯過！

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關於可購樂

可購樂平台原為鴻海企業員工褔利網—富連網，2020 年改由台灣夏普投資，為夏普 100% 投資子公司，並轉型為鴻海員工及股東的專屬購物網，服務超過 45 萬會員。去年 3 月正式成立，首波股東購物節暖身慶活動一上線，便引發股東們的關注及熱烈購買，不到 48 小時，便創下超過百萬元的業績紀錄。