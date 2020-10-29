〈圓剛AI聯盟〉攜手輝達共組AverAI聯盟 營收貢獻拚衝破1成

圓剛 (2417-TW) 今 (29) 日舉辦 AVerAI 聯盟發表會，宣布攜手輝達 (NVDA-US)、鐵雲科技、鴻海(2317-TW) 旗下 AI 團隊小柿智檢、新亞洲儀器、奧暢雲等合作，推出 AI 邊緣運算解決方案，董事長郭重松表示，AI 是圓剛未來發展重點項目，目前占比仍低，但預期未來 2-3 年內，AI 營收貢獻將超過 1 成。

郭重松表示，圓剛營運主要集中消費性市場，但 5 年前內部就成立 AI 研發團隊，未來將透過水平式整合既有軟硬體、合作夥伴，建立雲端智能管理，擴大企業端服務，鎖定未來智慧工廠、零售、醫療、車載等應用需求。

圓剛在既有消費性影音業務上長期與輝達合作，郭重松指出，將持續強化數位影像技術，並深化與輝達合作，圓剛新推出的 AVerAI 機器視覺解決方案就搭載輝達 Jetson 模組系統，運用 AI 邊緣運算技術強化影像分析與辨識，可望及時解決客戶技術問題、提升產業生產力。

郭重松近一步指出，目前除已宣布合作的 4-5 家廠商，也有很多客戶端正在評估是否採用，平均 AI 開發約需 2-3 年，因此預期 2022 年後 AI 事業營收比重才有機會突破 1 成，但由於初期規模不大，估明年就可望有 3-5 倍成長。