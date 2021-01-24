台股周線連12紅 農曆年關將屆留意短線籌碼混亂

台股周線連續 12 周收紅，持續在「萬六」整理震盪，但法人示警，台股雖有資金行情力挺，但隨著農曆年關將屆，籌碼也相對較為浮動，須留意追價風險，選股可鎖定低本益比標的介入。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台股目前主要靠資金支撐，由於企業財報優於預期，吸引散戶大舉進場，但也因短線漲高導致近期外資紛紛獲利賣超大型權值股轉往其他類股，短線籌碼較為混亂，恐讓盤勢陷入震盪整理。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，左右盤勢的半導體族群，後市展望相對樂觀，包括資本支出創歷史新高、全年營收預期可望優於全球半導體產業 8% 與晶圓代工的 10%，反映市場需求旺盛且基本面強勁。

但要注意的是，隨著指數來到高檔，加上短線急漲後可能引發調節壓力出籠，加上距離牛年封關日僅剩下兩周的時間，台股籌碼面可能進入整理階段，待沉澱後指數將再展漲勢。

葉獻文提醒，往年農曆年前股市多會面臨兌現或資金結算的壓力，加上近期全球疫情轉趨嚴峻，研判將成為短線波動的因素，但預估農年後資金可望陸續歸隊，配合台灣 GDP 展望看升，除指數有望走升之外，中小型股也有機會出現跟漲行情。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股短線雖有波動，但仍正向看待指數，在基本面穩健前提下有望為股市提供一定支撐動能。

廖哲宏表示，美國新任總統拜登上任後，市場預期未來政策將相對緩和，對於股市的波動性可望挹注正向發展；另外，新任財政部長葉倫日前表示將擴大紓困方案規模，此舉料將持續挹注美國經濟動力。

富蘭克林華美投信認為，基本面格局不變，仍走資金行情，多數科技股公布財報優於預期，可望持續推升大盤，而部分權值股今年來漲幅不少，建議可朝低本益比族群布局。