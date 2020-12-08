碩禾旗下鋰鐵電池打入中國電池大廠 明年營運將轉盈

碩禾 (3691-TW) 旗下轉投資芯和能源接單報捷，正極材料磷酸鋰鐵打入中國動力電池大廠，由於中國政策催出動力電池強勁需求，芯和啟動擴產、明年中產能將倍增，新產能更全被該客戶包走，隨著營收規模擴大，芯和明年營運將虧轉盈，碩禾母以子貴，轉投資認列虧損將同步收斂。

據了解，芯和能源此次接觸的客戶，先前與碩禾就有業務往來，為碩禾旗下創奕電動巴士電池模組供應商，隨著鋰鐵電池市場成熟，該供應商對磷酸鋰鐵需求擴大，芯和也隨著技術發展成熟，加上集團作戰策略，成功拿下新訂單。

中國預計明年起將強力推動節能減排政策，訂定長江流域江輪將柴油引擎，替換成電動馬達，為確保政策落實，中國當局年底已開始實行，帶動相關供應鏈加速採用動力電池，間接帶動鋰鐵電池市場發展。

芯和耕耘鋰鐵電池數年，主要提供正極材料磷酸鋰鐵，目前共一條產線，月產能約 120-150 噸，隨著江輪業者積極尋找替代方案，芯和也接獲中國知名動力電池大廠訂單，第三季通過認證後，第四季已小量出貨。

由於客戶需求明確，芯和將擴增一條新產線，因應客戶訂單，預計明年 6、7 月陸續開出，屆時產能將達 300 噸，營收也可望隨著產能擴大而成長，法人看好，芯和明年將終止連年虧損，整體營運轉盈。

近期，隨著中國頒布汽車排放新規「國六」，探排標準空前嚴格，也將相關規定延伸至船舶領域，期望減少港口城市、沿海地帶的排放汙染問題，改善空氣質量，與國際節能減碳趨勢接軌。

未來環保趨勢確立，將有大批柴油引擎，替換成電動馬達，也間接促進動力電池發展，而鋰鐵電池因相較三元電池有成本優勢，可望獲中國當局大力採用，屆時將有助芯和取得更多商機。

根據碩禾財報，碩禾今年前三季稅後純益 3952 萬元，其中認列芯和的虧損約 1238 萬元，明年芯和若能轉盈，也將有助碩禾獲利表現。