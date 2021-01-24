5G手機價格門檻降 滲透率年底上看3成

台灣 5G 今年進入成長期，新手機陸續亮相，價格門檻也從去年 2 萬元降至 1 萬元，今年下半年 5G 手機價格更將降至 7000-8000 元，不到萬元即可入手，有助台灣今年 5G 用戶滲透率達到 3 成，逼近 700 萬用戶。

台灣電信商去年中啟動 5G 商轉，當時僅 3 款 5G 手機，分別為三星 Galaxy 20 5G 系列、LG 的 V60 Dual Screen 及 Sony 推出的 Xperia 1 II，價格都要 2 萬元以上，頂規甚至超過 4 萬元，不過新冠肺炎疫情影響終端消費需求，台灣 5G 商轉初期滲透率不如預期。

隨著 5G 手機陸續亮相，設備逐漸成熟，加上電信商加大手機補貼費用，5G 手機入手價格逐步降低，目前整體 5G 手機市場價格已降至 1-1.2 萬元左右，市場推估，今年下半年 5G 手機均價將不到萬元僅約 7000-8000 元，價格更為親民，有望推升台灣 5G 用戶滲透率。

資策會產業情報研究所 (MIC) 預估，2021 年全球智慧型手機出貨量約 13.55 億台，其中 5G 機種約 5.39 億台，滲透率 39.8%；台灣方面，在 5G 手機價格門檻快速下滑，年底前 5G 手機滲透率有機會達到 8 成。

目前台灣 5G 用戶數百萬人，全台 5G 用戶數滲透率不到 5%，隨著台灣 5G 網路發展、手機價格逐步降低，在此趨勢下，全台今年用戶數滲透率有機會攀升至 30%、逼近 700 萬戶。