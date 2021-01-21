難擋Model Y魅力 特斯拉加州Q4註冊量年增63%

據研調周三 (20 日) 發布的報告顯示，在 Model Y 電動休旅車助攻下，特斯拉 (TSLA-US) 2020 年第四季加州電動車註冊量較 2019 年同期大增近 63%。

Cross-Sell 報告顯示，電動車市場領頭羊特斯拉第四季加州註冊量為 22,117 萬輛，自第三季低點約 16,200 萬輛回升，季增 36.4%。

特斯拉旗下 Model Y 加州的註冊量為 11,417 萬輛，占總註冊量近 5 成，並超過 Model 3 ；加州 Model 3 註冊量年減 34% 至 7044 輛。

總計 23 州統計數據中，第四季電動車總註冊量為 44,749 萬輛，其中 Model Y 表現依舊亮眼，佔總註冊量近一半。

不過，註冊數量可能無法準確反映特斯拉該季實際交車量，因為美國註冊車輛流程自銷售日起通常需要耗時近一個月。

儘管如此，特斯拉交車量已有目共睹，本月初報告表示，受惠於電動車滲透率逐步提高，特斯拉 2020 年交車量優於市場預期，逼近年初設定的全年 50 萬輛目標。

特斯拉預計將於本月 27 日盤後公佈第四季財報，其股價周三收盤小漲 0.7% 至每股 850.45 美元。