拜登凍結聯邦土地原油開採 美能源股大跌

拜登在就任美國第 46 任總統後，便立即簽署了多項行政命令及行政行動，其中包含了一項暫停原油開採的命令，使美國石油產業出現反彈聲浪，美國能源公司股價聞訊下跌。

拜登在競選時便曾承諾將永久禁止在聯邦土地進行新的鑽探。因為聯邦政府所提供的土地租賃，就佔該國原油產量的 25%，政府本身就是美國溫室氣體排放的主要來源之一。前任總統川普在位時便曾試圖淡化全球暖化帶來的問題，使聯邦土地上的石油、天然氣和煤炭產量最大化。

根據美國內政部的備忘錄顯示，在政府審查聯邦礦產租賃計劃相關法律和政策影響時，內政部各機構和局處無權發放新的鑽探租賃或許可證，為期 60 天。不過，現有業務並不受限制。

在消息傳出後，週四所有租賃聯邦土地的美國石油生產商的股價大跌，EOG Resources(EOG-US) 和 Cimarex Energy(XEC-US) 股價皆收跌 8.6%，Devon Energy(DVN-US) 下跌 7.9%，西方石油 (OXY-US) 下跌 6.4%，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.9%。

拜登的行政命令，受到環保人士歡迎，但是卻遭到石油產業廣泛的反對。美國勘探與生產委員會執行長 Anne Bradbury 在接受採訪時表示，此項禁令具針對性，即便只有 60 天，也是非常激進的舉動。美國石油協會 (API) 總裁 Mike Sommers 更表示，這項舉動，是政府正在引導美國更加依賴外國能源。

拜登最新的行政命令，也對西部主要生產油州如新墨西哥州和懷俄明州受到嚴重衝擊，因為這有部分支出取決於石油公司繳交的開採特許權使用費收入。新墨西哥州石油和天然氣協會在一份聲明中表示，新的限制恐將導致該州失去 6 萬多個工作和支應該州公立學校、急救人員和醫療服務的 8 億美元。