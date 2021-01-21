繼澳洲、日本後我與英國洽簽CRS 今年9月進行首次帳戶交換

我國稅務用途金融帳戶資訊 (CRS) 交換國新增英國，這也是繼日本、澳洲後，第三個與我洽簽 CRS 的國家，台英雙邊預計在今 (2021) 年 9 月進行首次金融帳戶資訊交換，包括英國、澳洲與日本等稅務居民與法人在台帳戶資訊，同時也能取得台商在前述三國的相同資訊。

財政部國際財政司斯李雅晶今 (21) 日表示，目前台英雙方正就相關細節進行最後確認，待完成公告後，國內金融機構依規定必須在 6 月底前完成包括英國、日本、澳洲等稅務居民持有的金融帳戶資訊。

李雅晶進一步指出，目前各金融機構均已在去年底就 CRS 相關帳戶資訊完成盡責審查，研判在 6 月底前應能完成相關申報。

我國自 2019 年起實施台版 CRS，金融機構必須在 2019 年底前就淨資產餘額達 100 萬美元以上的個人帳戶、250 萬美元以上的企業帳戶完成盡職審查，並依規定在 2020 年 6 月底前提供日本、澳洲兩國高資產稅務居民與企業帳戶資訊給財政部，並在同年 9 月進行 CRS 資訊交換。

根據國際財政司統計，我方去年提供給日本的資料近 3 萬筆、帳戶 9548 億元；日方提供給我國的居住者資料共 52959 筆、金額共 235 億元；至於我國提供給澳洲的資料共 8258 筆、金額 1060 億元，而澳方提供給我方的資料則有 189533 筆、金額共 941 億元。

李雅晶表示，我國每年約有數萬名民眾因前往日本、澳洲打工所需而開立帳戶，因此日、澳提供給我方的資料筆數雖多，但累計金額較小；而日、澳在台開立帳戶者多半為企業戶，因此資料筆數雖少，但金額卻相對較高。

媒體提問，下一個與我洽簽 CRS 的國家，對此國際財政司三緘其口，但據了解，我當年制訂台版 CRS 時，約有 10 多個國家表態有意願，且多數是歐盟國成員，推測我下一個洽簽對象可望是歐盟國成員。