台商最愛三大租稅天堂擺脫歐盟黑名單 會計師：長線規劃才是王道

歐盟日前公布最新租稅不合作國家名單，台商常用的開曼群島、BVI 與百慕達群島同步從黑名單脫身，但會計師提醒，在經濟實質規範下，台商仍應從長線角度思考，從整體供應鏈與功能配置上進行調整，才能在經營策略與稅務規劃上取得平衡。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮指出，雖然開曼群島、BVI 及百慕達三地已從歐盟黑名單中剔除，但實際上經濟實質規範上的雷厲風行，從其近年之頻繁修法便可見端倪。

尤其要注意的是，BVI、開曼群島之經濟實質年度申報均將於年底到期，不少台商在因應策略上已大致塵埃落定，建議企業宜採長遠之計，從整體供應鏈及功能配置上適度調整，達到平衡稅務風險及全球業務經營策略。

林棠妮表示，由於疫情或其他不可抗力等因素，企業仍偶有未能全然依計畫調整的情況，舉例來說，有從事加工業務的台商，雖計畫將訂單從境外公司轉到其他關係企業，然因上游客戶調整交易對象的流程限制，未能依期完成調整。

林棠妮指出，在此情況下，縱使將境外公司利潤歸零，然能否從整體交易條件、會計處理、法律文件等其他環節相應配合，儘量減低其於經濟實質規範下的遵循風險，則可能需要由財、稅及律師團隊等專家共同努力，依個案情況再尋求萬全之策。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒提醒，除經濟實質規範外，台商亦需留意其他地區的法令發展趨勢，以模里西斯為例，台商常用的離岸公司登記 (Global Business License 2) 將於 2021 年 6 月到期。當地公司必須於限期前申請更改型態為授權公司 (Authorized Company)，或辦理遷冊及清算程序。