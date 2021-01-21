微軟首度在台推Surface互動白板 組裝廠營運加溫

微軟 (MSFT-US) 今 (21) 日宣布推出全新 Surface 新品，除 Surface Pro 7 + 外，也首次在台灣推出互動式白板 Surface Hub 2S，瞄準企業遠距工作、混合辦公等商務需求，市場看好，將有助台組裝供應鏈和碩 (4938-TW)、廣達(2382-TW) 等營運升溫。

微軟表示，自從肺炎疫情爆發後，遠距工作、混合辦公模式已經成為全球企業商務工作新常態，看準遠距商務需求，首次將互動式白板 Surface Hub 2S 導入台灣，目前在全球 25 個 Surface Hub 上市市場中，也已有 6000 多家企業客戶採用 Surface Hub 會議室解決方案。

微軟進一步指出，Surface Hub 2S 集結視訊會議、商務需求於一體，整合傳統會議室投影設備、白板、視訊解決方案等軟硬體配置，也搭配 4K + 解析度螢幕、4K 鏡頭，具有 90 度視角，可望符合企業遠距工作、視訊會議需求。

售價方面，微軟 50 吋 Surface Hub 2S 互動市白板建議售價新台幣 29 萬 8788 元，85 吋版本即日起也開放預購，另一方面，微軟也推出新 Surface Pro 7 + 商務版，包括 WiFi 版本、LTE Advanced 版本，建議售價則為新台幣 29088 元起。

微軟 Surface 系列產品均由台廠和碩、廣達代工，隨著微軟計畫發表新品，市場看好，將有助和碩、廣達營運再添動能。