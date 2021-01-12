微軟再推Surface新品攻商務市場 組裝廠營運加溫

微軟 (MSFT-US) 今 (12) 日宣布推出全新 Surface 新品 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，鎖定遠距工作、混合辦公等商務需求，同時推出 LTE Advanced 版，市場看好，將有助台組裝供應鏈和碩 (4938-TW)、廣達(2382-TW) 等營運升溫。

微軟表示，Surface Pro 7+ 商務版採用英特爾 (INTC-US) 最新第 11 代 Intel Core 處理器，處理效能提升 2.1 倍，續航力最長可達 15 小時，也配有 USB A 和 USB C 兩個連接埠，可外接顯示器，同時支援 1080p 的前置和後置鏡頭，以及杜比 Atmos 喇叭和雙重遠場麥克風。

微軟進一步指出，混合型態是未來工作和學習趨勢，二合一裝置可望更符合需求，據統計，疫情爆發後，已有 82% 管理階層表示將實施彈性在家辦公制度，也有 71% 員工表示希望未來有部分時間可繼續在家辦公。

針對遠距工作資安需求，微軟表示，Surface Pro 7+ 商務版也搭載可拆卸式固態硬碟來保存資料，可望滿足企業和教育組織的安全和隱私需求，售價方面，Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電共有兩種版本，WiFi 版定價為 899 美元 (新台幣 25100 元)，LTE Advanced 版定價則為 1149 美元 (約新台幣 32000 元)。

微軟 Surface 系列產品包含筆電、平板均由台廠和碩、廣達代工，隨著微軟計畫發表新品，市場看好，將有助和碩、廣達營運再添動能。